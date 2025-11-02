Gazzelilere en yüksek nişan verilecek! Kolombiya lideri Petro'dan yardım sözü

7 Ekim’den bu yana Gazze’deki soykırıma karşı en yüksek sesle tepki gösteren liderlerden biri olan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Al Jazeera canlı yayınına katıldı.

Petro, canlı yayında Gazze’deki soykırıma dikkat çekerek, "Filistin halkının çektiği acıyı durdurmak için iki devletli çözümü esas alan bir barış konferansı düzenlememiz gerekiyor." dedi.

GAZZE'YE SİMON BOLİVAR MADALYASI VERİLECEK Kolombiya lideri, Gazze halkına ülkesinin en yüksek sivil nişanlarından biri olan "Simon Bolivar Madalyası"nı vermeyi planladığını açıkladı. "SOYKIRIMI GİZLEME ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU" "İnsanlık, gerçeği gizleme çabalarına rağmen Gazze Şeridi'ndeki soykırımı doğrudan takip etti" diyen Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı ve eski Savunma Bakanı hakkında çıkardığı tutuklama emirlerini hatırlatarak "Ancak Trump yönetimi bu kararı görmezden geliyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı ettiklerini yineledi. GAZZE'YE SAĞLIK DESTEĞİ SÖZÜ Petro, Kolombiya Sağlık Bakanlığı’nın Gazze’ye destek vereceğini, bölgeye doktor, protez ve tıbbi malzeme göndermeye hazır olduklarını duyurdu. "Kahire’deki Kızılay ile sürekli iletişim halindeyiz. Gazze'ye göndereceğimiz tıbbi yardımlara eşlik etmek üzere askeri hastane müdürünü ve bir doktor heyetini Kahire'ye göndermeye karar verdik" dedi.

"İSRAİL HERKESE ZULMEDİYOR"

Kolombiya Cumhurbaşkanı, "İsrail hükümeti Hristiyanlar ve Araplar dahil herkese zulmediyor." diyerek Tel Aviv yönetimini sert bir dille eleştirdi. "İsrail halkının güvenliği ve huzuru, Filistin halkının güvenliği ve huzurundan geçer." görüşünü aktardı.

Petro ayrıca, “Gazze’deki kahramanlarla sürekli temas halindeyim. Filistin halkının anlatısı ve çektiği acılar tüm dünyaya duyurulmalı." sözleriyle konuşmasını tamamladı.