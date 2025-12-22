Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Şubat 2026 askerlik sınıflandırma dönemine ilişkin merak edilen tüm takvimi duyurdu. Yedek subay, yedek astsubay aday adayları ile er statüsünde askere alınacak yükümlüleri ilgilendiren süreçte sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sevk planı netleşti.

Askere gitmeye hazırlanan binlerce yükümlü, e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Şubat 2026 sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur?

Şubat 2026 sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olur? Sevk tarihleri açıklandı!



ŞUBAT 2026 SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Şubat 2026 celp ve sevk dönemine ait seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

29 Ocak 2026'dan sonra yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak ayrıldığı halde geçerli bir mazereti olmadan sevk döneminde birliğine katılmayanlar ise er statüsünde askere sevk edilecek.

ŞUBAT 2026 ASKERLİK TERCİHLERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Şubat 2026 döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyordu.

Yoklamasını yaptırdığı halde tercih işlemlerini tamamlamayanlar ile ertelemesi sona eren yükümlüler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacına göre sınıflandırılacak.

ŞUBAT 2026 SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre Şubat 2026 askerlik sevkleri üç grup halinde yapılacak.

Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsündeki birinci grup yükümlüler 5 Şubat 2026 tarihinde birliklerine sevk edilecek. İkinci grup erler için sevk tarihi 5 Mart 2026 olarak belirlendi. Üçüncü grupta yer alan erler ise 2 Nisan 2026 tarihinde askere alınacak.

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Birinci grupta yer alan yükümlüler sevk belgelerini sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren alabilecek. İkinci ve üçüncü grupta yer alan yükümlüler ise sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden sevk belgelerini temin edebilecek.

Sevk belgesini almayan ya da aldığı halde kendisine tanınan yol süresi içinde birliğine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.

YOL VE İAŞE ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?

Askerlik yol ve iaşe bedeli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adresleri ile eğitim alacakları birlik arasındaki mesafe dikkate alınarak ödenecek. Ödemeler PTT şubelerinden kimlik ibrazıyla ya da PTT kartı ve PttMatik cihazları üzerinden alınabilecek.

