Bolu'da 'pazara gidiyorum' deyip evden çıkan 64 yaşındaki alzheimer hastası kadın kayıplara karıştı. Ailesinin ekiplere haber vermesi üzerine başlatılan çalışmalarda yaşlı kadın bankada bulundu.

Bolu'da sabah saatlerinde yaşanan olayda 64 yaşındaki alzheimer hastası Şahinde Saraç, ailesine 'pazara gidiyorum' deyip evden çıktı. Ancak öğle saatlerinde Saraç'tan haber alamayan yakınları paniğe kapıldı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren aile, pazarın kurulduğu bölgede Saraç'ı aramaya başladı. Polis ekiplerinin de geniş çaplı arama başlattığı bölgede herhangi bir sonuç alınmadı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir bankaya giren kadın burada bankada bulunan güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.

Kadının kaybolduğunu anlayan güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından bankadan alınan Saraç, ailesine teslim edilmek üzere karakola götürüldü

