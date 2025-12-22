Bilim dünyası, yıllardır sadece filmlerde gördüğümüz bir hayali gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. Elektromanyetik dalgalarla çalışan yeni nesil bir teknoloji sayesinde, nesnelerin radarlar ve algılama sistemleri tarafından fark edilmeden gizlenmesi mümkün hale geliyor.

Harry Potter serisindeki görünmezlik pelerini ile radar izini kaybettiren gizli savaş uçakları, elektromanyetik dalgalarla çalışan aynı fiziksel prensip üzerine kurulu.

Her iki teknoloji de fiziksel varlığı bulunan nesnelerin elektromanyetik algılama sistemleri tarafından tespit edilmesini engelliyor.

Aynı prensipten hareket eden araştırma ekipleri, hareket halindeyken dahi gizleme kabiliyeti artan yeni nesil bir teknolojiyi paylaştı.

Harry Potter’daki görünmezlik pelerini gerçek oldu! Bilim dünyasını şaşkına çeviren buluş

KAIST’TEN ÇIĞIR AÇAN GELİŞME

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) bünyesinde yürütülen çalışmada, gerilebilir ve akıllı bir görünmezlik pelerini teknolojisi ortaya çıkarıldı.

Araştırma, Small dergisinin Ekim 2025 sayısında yayımlandı ve kapak çalışması olarak seçildi.

SIVI METAL KOMPOZİT MÜREKKEP İLE YENİ DÖNEM

Geliştirilen teknoloji, Sıvı Metal Kompozit Mürekkep (LMCP) temeline dayanıyor. Bu özel mürekkep, elektromanyetik dalgaları emme, yönlendirme ve bastırma kabiliyetine sahip. Geleneksel metal malzemelerin aksine sertlik ve kırılma sorunu bulunmuyor.

YÜZDE 1200 GERİLSE BİLE İLETKENLİĞİNİ KORUYOR

Araştırma kapsamında geliştirilen mürekkep, orijinal uzunluğunun 12 katına kadar gerildiğinde bile elektrik iletkenliğini koruyor.

Neredeyse bir yıl boyunca açık havada bırakılmasına rağmen oksidasyon ya da performans kaybı yaşanmıyor. Kauçuk benzeri yumuşak yapısı sayesinde vücuda uyum sağlayan sistemlerde de kullanılabiliyor.

METAMALZEME YAPISI İLE ELEKTROMANYETİK KONTROL

Mürekkep, kurutma sırasında kendi kendine ağ benzeri metalik bir yapı oluşturuyor. Bu yapı, elektromanyetik dalgaların kontrollü biçimde yönlendirilmesini sağlayan metamalzeme işlevi görüyor. Böylece aynı anda hem sıvı benzeri esneklik hem de metal benzeri dayanıklılık sağlanıyor.

ÜRETİMİ BASİT, UYGULAMASI HIZLI

Yeni nesil malzeme, yüksek sıcaklık, lazer ya da karmaşık endüstriyel süreçler gerektirmiyor. Yazıcıyla basılabiliyor veya fırçayla uygulanabiliyor. Kurutma sonrasında çatlama ya da lekelenme oluşmuyor, pürüzsüz metal desenler elde ediliyor.

DÜNYADA BİR İLK: GERİLEBİLİR METAMALZEME EMİCİ

Araştırma ekibi, gerilme oranına göre elektromanyetik dalga emme özellikleri değişen “gerilebilir metamalzeme emici”yi ilk kez üretti. Alt tabakanın basitçe gerilmesiyle, emilen dalga türü ve frekans bandı değiştirilebiliyor.

ROBOTLARDAN SAVUNMA SANAYİNE GENİŞ KULLANIM ALANI

Geliştirilen teknoloji, hareketli robotlar, giyilebilir elektronik sistemler, robotik deri uygulamaları ve savunma sanayinde radar gizleme çözümleri için yeni bir kapı araladı.

Elektronik harp ve gizli teknoloji alanlarında yeni bir dönem olarak değerlendiriliyor.

