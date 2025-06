Tom Felton, Harry Potter evrenine geri dönüyor!

Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran büyük dönüş resmileşti. Serinin unutulmaz karakterlerinden Draco Malfoy'u canlandıran Tom Felton, rolüne yıllar sonra yeniden hayat vererek ilk kez Broadway sahnesine çıkacak.

Harry Potter film serisinde Draco Malfoy karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Tom Felton, büyülü role yıllar sonra geri dönüyor. Felton, bu kez beyazperde değil, Broadway sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. "Harry Potter ve Lanetli Çocuk" adlı tiyatro oyununda rol alacak olan oyuncu, hem Broadway’deki ilk performansını gerçekleştirecek hem de Draco karakterine sahnede yeniden hayat verecek.

Oyun, Harry Potter evreninde geçen olayların 19 yıl sonrasını konu alıyor. Draco, bu defa çocuğunu Hogwarts’a gönderen bir baba olarak sahneye taşınıyor.

Aynı zamanda bu, Harry Potter film kadrosundan bir ismin ilk kez bu sahne prodüksiyonunda yer alması açısından da tarihi bir an.

"DRACO'NUN YAŞINA ULAŞTIM, ONUN YERİNE YENİDEN ADIM ATMAK GERÇEKÜSTÜ"

Tom Felton, duyurunun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Harry Potter filmlerinin bir parçası olmak hayatımın en büyük onurlarındandı. Şimdi Draco'nun sahnedeki yaşına ulaştım ve bu onun yerine – ve ikonik platin saçlarına – yeniden geçmek gerçeküstü bir duygu. Bu hikayeyi dünyanın en büyük hayran topluluğuyla paylaşmak için sabırsızlanıyorum."

"Harry Potter ve Lanetli Çocuk", J.K. Rowling, Jack Thorne ve John Tiffany tarafından kaleme alındı. Tek perdeye indirgenen ve üç saatin altında süren oyun, 2018’den bu yana Broadway'deki Lyric Theatre'da sahneleniyor.

Felton, daha önce 2022'de Londra West End sahnesinde “2:22 A Ghost Story” adlı yapımla tiyatro deneyimine adım atmıştı. Ayrıca yakın dönemde They Will Kill You ve Fackham Hall gibi projelerde kamera karşısına geçmişti.