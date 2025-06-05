Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tom Felton, Harry Potter evrenine geri dönüyor!

Tom Felton, Harry Potter evrenine geri dönüyor!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Tom Felton, Harry Potter evrenine geri dönüyor!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran büyük dönüş resmileşti. Serinin unutulmaz karakterlerinden Draco Malfoy'u canlandıran Tom Felton, rolüne yıllar sonra yeniden hayat vererek ilk kez Broadway sahnesine çıkacak.

Harry Potter film serisinde Draco Malfoy karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Tom Felton, büyülü role yıllar sonra geri dönüyor. Felton, bu kez beyazperde değil, Broadway sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. "Harry Potter ve Lanetli Çocuk" adlı tiyatro oyununda rol alacak olan oyuncu, hem Broadway’deki ilk performansını gerçekleştirecek hem de Draco karakterine sahnede yeniden hayat verecek.

Oyun, Harry Potter evreninde geçen olayların 19 yıl sonrasını konu alıyor. Draco, bu defa çocuğunu Hogwarts’a gönderen bir baba olarak sahneye taşınıyor.

Aynı zamanda bu, Harry Potter film kadrosundan bir ismin ilk kez bu sahne prodüksiyonunda yer alması açısından da tarihi bir an.

"DRACO'NUN YAŞINA ULAŞTIM, ONUN YERİNE YENİDEN ADIM ATMAK GERÇEKÜSTÜ"

Tom Felton, duyurunun ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Harry Potter filmlerinin bir parçası olmak hayatımın en büyük onurlarındandı. Şimdi Draco'nun sahnedeki yaşına ulaştım ve bu onun yerine – ve ikonik platin saçlarına – yeniden geçmek gerçeküstü bir duygu. Bu hikayeyi dünyanın en büyük hayran topluluğuyla paylaşmak için sabırsızlanıyorum."

"Harry Potter ve Lanetli Çocuk", J.K. Rowling, Jack Thorne ve John Tiffany tarafından kaleme alındı. Tek perdeye indirgenen ve üç saatin altında süren oyun, 2018’den bu yana Broadway'deki Lyric Theatre'da sahneleniyor.

Felton, daha önce 2022'de Londra West End sahnesinde “2:22 A Ghost Story” adlı yapımla tiyatro deneyimine adım atmıştı. Ayrıca yakın dönemde They Will Kill You ve Fackham Hall gibi projelerde kamera karşısına geçmişti.

Kaynak: Dış Haberler

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık denize atladı! İlginç kareler ortaya çıktı5 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Final öncesi puan durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump ve Xi aylar sonra telefonda görüştü - DünyaBeklenen adım geldi!İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Baptist Hastanesi ateşe verildi! Siyonist ordu 4 gazeteciyi katletti - Dünyaİsrail vahşeti sınır tanımıyor!NATO için seferberlik planı açıklandı! "2030’a kadar savaş çıkabilir!" - Dünya"2030’a kadar savaş çıkabilir!"Hindistan'dan skandal açıklama: Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Rumları silahlandırabiliriz! - Dünya"Yunanistan ve Rumları silahlandırabiliriz"Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram diplomasisi! 3 liderle görüştü - DünyaCumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram diplomasisi!Türk aktivist Şuayb Ordu, Gazze filosundaki kurtarma operasyonunun perde arkasını anlattı! - DünyaTürk aktivist kurtarma anını anlattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...