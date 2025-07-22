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Sakarya'daki yangının en çarpıcı anları! "Uyumayan düşman": 'Alev hortumu' böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyürken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı yangın hortumu görüntüsü dikkat çekti. Yangını söndürme çalışmaları bölgede yoğun şekilde devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'e kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu.

Sakarya'daki yangının en çarpıcı anları!

"UYUMAYAN, DİNLENMEYEN BİR DÜŞMANLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir ‘yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı.

Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.

Yangının tamamen söndürülebilmesi için bölgede çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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