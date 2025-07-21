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Eskişehir ve Bilecik yangın son durum ne, söndü mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eskişehir ve Bilecik yangın son durum ne, söndü mü?
Orman Yangını, Bilecik, Osmaneli, Eskişehir, Sakarya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını Osmaneli ilçesindeki köylerin tahliye edilmesine neden oldu. Bilecik'te yangınla mücadele devam ederken dört köy boşaltıldı. Eskişehir ve Bilecik yangın son durum ve söndürülüp söndürülmediği merak edildi.

Eskişehir ve Bilecik yangın son durum ne, söndü mü merak edildi.  Pamukova ilçeleri arasında 20 Temmuz 2025’te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçradı ve Eskişehir’de yoğun duman bulutlarına yol açtı.

BİLECİK YANGIN SON DURUM NE?

Bilecik’te, Sakarya’dan yayılan orman yangını Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Kızılöz köylerinin boşaltılmasına neden oldu. 

Osmaneli Belediyesi su tankeri bulunan traktör sahiplerine ve hayvan nakli için uygun aracı olanlara yangın bölgesine destek çağrısı yaptı. 

Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. 

Dört köyün tahliye edildiği bölgede, köylüler ve hayvanları güvenli alanlara taşındı. 

Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. Havadan helikopterler ve İHA’larla müdahale edilirken, karadan arazözler, iş makineleri ve gönüllü vatandaşlar alevlerle mücadele ediyor. 

Eskişehir ve Bilecik yangın son durum ne, söndü mü? - 1. Resim

BİLECİK YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Bilecik'teki yangın 21 Temmuz 2025 itibarıyla henüz söndürülmedi. Ancak söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sakarya'dan Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın özellikle Osmaneli'ye bağlı köylerde etkili oluyor. 

Eskişehir ve Bilecik yangın son durum ne, söndü mü? - 2. Resim

ESKİŞEHİR SON DAKİKA YANGIN

Eskişehir’de yangının ormanlık alanlara sıçramaması için önleyici çalışmalar yapılırken, Bilecik’te tahliye edilen köy sayısı dörde yükseldi. 

Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerinde yaşayan vatandaşlar ve hayvanları güvenli bölgelere taşındı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin yoğun çabası ve vatandaşların desteğiyle alevlerin yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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