Şarkıcı Metin Şentürk, birkaç gündür devam eden şiddetli ağrı ve sancılarının ardından ameliyat oldu. Safra kesesi alınan 60 yaşındaki Şentürk, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, geçirdiği operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Birkaç gündür yaşadığı ağrıların ardından doktorlarına başvurduğunu belirten Şentürk, yapılan değerlendirmeler sonucunda ameliyat kararı alındığını ve safra kesesinin alındığını belirtti.

Şentürk, birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılar nedeniyle doktorlarından yardım istediğini ifade etti. Yapılan kontrollerin ardından ameliyat kararı verildi ve sanatçının safra kesesi operasyonla alındı. Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Şentürk, kısa süre içerisinde her şeyin yoluna girmesini beklediğini ve daha sonra bir videoyla sevenlerinin karşısına çıkacağını bildirdi.

Metin Şentürk ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

"BENDEN DUYMANIZ DAHA DOĞRU"

Yaşadığı sağlık sorununu görüntülü olarak paylaşmak istemediğini belirten Şentürk, haberin başka kaynaklardan eksik veya farklı şekilde duyulmasını istemediği için açıklamayı kendisinin yaptığını ifade etti. Sanatçı, paylaşımında endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek kendisini arayacak, mesaj gönderecek ve geçmiş olsun dileklerini iletecek kişilere teşekkür etti.

Metin Şentürk ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Safra kesesi ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Metin Şentürk, sürecin kısa süre içerisinde normale dönmesini beklediğini bildirdi. Şentürk, iyileşmesinin ardından yeniden takipçilerinin karşısına çıkacağını vurguladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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