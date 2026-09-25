Yurt genelinde hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından gözler ''Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı?'' sorularına çevrildi. İşte, 25 Eylül Ankara ve İstanbul hava durumu...

Kaydet a- | +A

İstanbul’da günün en düşük sıcaklığı 14 derece, en yüksek sıcaklığı ise 23 derece olarak tahmin ediliyor. Ankara’da ise termometrelerin gece ve sabah saatlerinde 9 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde 20 dereceye çıkması bekleniyor. Peki, bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Bugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

BUGÜN ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Ankara'da bugün sabah saatlerinde az bulutlu başlayan havanın öğle saatlerinde daha açık hale gelmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yeniden bulutlu bir hava öngörülüyor.

Başkentte gün boyunca nem oranının yüzde 45 ila yüzde 93 arasında değişmesi beklenirken rüzgarın ortalama hızının yaklaşık 6 ila 11 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da günün farklı saatlerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında seyrederken öğle saatlerinde 23 dereceye çıkacak. İstanbul'da bugün yağmur beklenmezken sabah saatlerinde sıcaklık akşam saatlerinde 19 dereceye, gece saatlerinde 18 dereceye gerileyecek.

Bugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 25 Eylül Cuma Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 9 20 45 93 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 10 26 Eylül Cumartesi Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 10 24 31 92 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 6 27 Eylül Pazar Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 15 24 34 73 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 10 28 Eylül Pazartesi Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 14 19 58 91 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 14 29 Eylül Salı Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 10 20 44 94 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 7



İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 25 Eylül Cuma Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 14 23 54 76 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 17 26 Eylül Cumartesi Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 16 24 59 83 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 22 27 Eylül Pazar Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 18 23 59 82 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 23 28 Eylül Pazartesi Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 16 21 62 90 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 23 29 Eylül Salı Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 15 19 72 89 Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu 19

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala