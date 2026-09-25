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Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

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Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı

Yurt genelinde hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından gözler ''Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı?'' sorularına çevrildi. İşte, 25 Eylül Ankara ve İstanbul hava durumu...

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İstanbul’da günün en düşük sıcaklığı 14 derece, en yüksek sıcaklığı ise 23 derece olarak tahmin ediliyor. Ankara’da ise termometrelerin gece ve sabah saatlerinde 9 dereceye kadar düşmesi, gün içerisinde 20 dereceye çıkması bekleniyor. Peki, bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Bugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

BUGÜN ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Ankara'da bugün sabah saatlerinde az bulutlu başlayan havanın öğle saatlerinde daha açık hale gelmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yeniden bulutlu bir hava öngörülüyor.

Başkentte gün boyunca nem oranının yüzde 45 ila yüzde 93 arasında değişmesi beklenirken rüzgarın ortalama hızının yaklaşık 6 ila 11 kilometre/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da günün farklı saatlerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında seyrederken öğle saatlerinde 23 dereceye çıkacak. İstanbul'da bugün yağmur beklenmezken sabah saatlerinde sıcaklık akşam saatlerinde 19 dereceye, gece saatlerinde 18 dereceye gerileyecek.

Bugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankarada yağış var mı, İstanbulda yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu

ANKARA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
25 Eylül Cuma
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
9204593
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
10
26 Eylül Cumartesi
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
10243192
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
6
27 Eylül Pazar
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
15243473
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
10
28 Eylül Pazartesi
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
14195891
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
14
29 Eylül Salı
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
10204494
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
7


İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
25 Eylül Cuma
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
14235476
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
17
26 Eylül Cumartesi
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
16245983
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
22
27 Eylül Pazar
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
18235982
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
23
28 Eylül Pazartesi
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
16216290
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
23
29 Eylül Salı
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
15197289
Bugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
Başlık ResmiBugün Ankara'da yağış var mı, İstanbul'da yağmur yağacak mı? 25 Eylül hava durumu
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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