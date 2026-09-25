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Bugün okul var mı, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 25 Eylül Cuma valilik açıklamaları takip ediliyor

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Bugün okul var mı, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 25 Eylül Cuma valilik açıklamaları takip ediliyor
Başlık ResmiBugün okul var mı, Şanlıurfada okullar tatil mi?

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, kentte eğitim gündemini de doğrudan etkiledi. 24 Eylül Perşembe günü deprem nedeniyle il genelindeki eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verilirken, öğrenciler ve veliler 25 Eylül Cuma günü okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan son açıklamayla birlikte ''Bugün okul var mı, Şanlıurfa'da okullar tatil mi?'' sorusu gündeme geldi.

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Bugün okul var mı, Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusu Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde dün meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremle gündemde yer buldu. AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Karaköprü olarak belirlenirken, depremin yerin yaklaşık 7,39 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Deprem Şanlıurfa’nın yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve çevredeki bazı illerde de hissedilmişti.

BUGÜN OKUL VAR MI?

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 24 Eylül Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler bugün okulların açık olup olmadığını merak ediyor. 25 Eylül Cuma günü için eğitime ara verildiğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı. Öğrenciler bugün normal eğitim programına devam edecek.

Bugün okul var mı, Şanlıurfada okullar tatil mi? 25 Eylül Cuma valilik açıklamaları takip ediliyor
Başlık ResmiBugün okul var mı, Şanlıurfada okullar tatil mi? 25 Eylül Cuma valilik açıklamaları takip ediliyor

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'daki okullar bugün tatil ilan edilmedi. Öğrenciler yeni bir resmi açıklama gelmediği sürece derslere devam edecek.

Bugün okul var mı, Şanlıurfada okullar tatil mi? 25 Eylül Cuma valilik açıklamaları takip ediliyor
Başlık ResmiBugün okul var mı, Şanlıurfada okullar tatil mi? 25 Eylül Cuma valilik açıklamaları takip ediliyor

25 EYLÜL CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Eylül Cuma günü için Şanlıurfa ile beraber Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da hissedilen deprem nedeniyle genel bir tatil kararı alınıp alınmadığı da merak edildi. Dün Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil ilan edilirken yurt genelinde eğitime ara verilmemişti. Bugün için de henüz bir tatil kararı duyurulmadı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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