Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı
Başlık ResmiKolombiya, İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

Kolombiya hükümeti, İran ile diplomatik ilişkilerini resmen sonlandırdığını duyurdu.

Kaydet
|

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran ile ilişkilerin kesildiği açıklandı.

Bakanlığın yazılı paylaşımında, İran'la diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasına Tahran yönetiminin "terör ve uyuşturucu örgütleriyle iddia edilen bağlantıları" gerekçe gösterildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Mücteba Hamaney hayatta mı? Pezeşkiyan açıkladı
DÜNYA

Mücteba Hamaney hayatta mı? Pezeşkiyan açıkladı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, kararın 19 Eylül'de alındığını, "ulusal ve bölgesel güvenlik ile uluslararası suçlarla mücadeleye ilişkin hususlara cevap niteliğinde" olduğunu belirtti.

Açıklamada, kararın aynı zamanda Kolombiya'nın İran yetkililerine olan güvenini zedeleyen diğer bazı olaylarla da bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bakanlığın paylaşımında, bu olayların "İran'ın insan hakları ihlalleri, Orta Doğu'daki çatışma alanı dışındaki askeri faaliyetler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) nükleer denetimlerini kısıtlaması'' gibi gelişmeleri kapsadığı vurgulandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"HİZMETİ YOKTU, KURTULDUK"
CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi
BM'DE UTANMAZ HAREKETLER
BM'DE UTANMAZ HAREKETLER
İranlı diplomata yönelik provokatif eylem
TÜKETİCİ ARADA KALDI!
TÜKETİCİ ARADA KALDI!
Kışlık kıyafet mi? Ailecek yemek mi?
ALTIN HAFTALIK DÜŞÜŞE KOŞUYOR!
ALTIN HAFTALIK DÜŞÜŞE KOŞUYOR!
Ünlü stratejist kırılma noktasını verdi
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
Trabzon'da Mohamed Salah kurnazlığı
MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA MI?
MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA MI?
Pezeşkiyan, ABD basınına açıkladı
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Taraftar haftalardır yolunu gözlüyordu
YEŞİL VATAN NEFES ALDI
YEŞİL VATAN NEFES ALDI
Terör ateşi söndü ormanlar kurtuldu
BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ
BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ
ABD'de Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı!
DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
Slogan mı, geleceğin yeni haritası mı?
ODAĞINI SAHAYA ÇEVİRDİ
ODAĞINI SAHAYA ÇEVİRDİ
İsmail Kartal eleştirilere kulaklarını tıkadı
"TARİHÎ DÖNÜM NOKTASI"
Yeni dönemin fitilini ateşlediler
DÜNYANIN SANATI İSTANBUL'DA!
DÜNYANIN SANATI İSTANBUL'DA!
16 ülkeden yüzlerce sanatçı buluşuyor
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi!
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Milli boksör Havvanur Kethüda tarih yazdı
BOŞ SALONA KONUŞTU
BOŞ SALONA KONUŞTU
Gazze Kasabı'na BM'de protesto!
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
Fon soruşturmasında 2 özel jet ve yata el konuldu
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar
"BURADA İŞİM BİTMEDİ"
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı
"HADSİZ, ALÇAK!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Altın haftalık düşüşe koşuyor! Ünlü stratejist kırılma noktasını verdi
Altın haftalık düşüşe koşuyor! Ünlü stratejist kırılma noktasını verdi
Kaydet
Netanyahu ile dalga geçti!
Netanyahu ile dalga geçti! "Gönüllü göç" göndermesi
Kaydet
AFAD duyurdu! Karadeniz'de deprem oldu
AFAD duyurdu! Karadeniz'de deprem oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.