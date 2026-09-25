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Dünya

Netanyahu ile dalga geçti! "Gönüllü göç" göndermesi

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Netanyahu ile dalga geçti!
Başlık ResmiNetanyahu ile dalga geçti! Gönüllü göç göndermesi

İsrail Meclisi’nde Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşması sırasında boş salona hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dalga geçti. Tibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha." ifadelerini kullandı.

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İsrail Meclisi’nde Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu salonunda karşılaştığı tepkiye dikkat çekti.

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NETANYAHU İLE DALGA GEÇTİ

Tibi paylaşımında "Salondan gönüllü göç. Netanyahu için bir uluslararası başarı daha." ifadelerini kullanarak Netanyahu ile dalga geçti.

Netanyahu ile dalga geçti! Gönüllü göç göndermesi
Başlık ResmiNetanyahu ile dalga geçti! Gönüllü göç göndermesi

NETANYAHU PROTESTO EDİLMİŞTİ

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi İsrail’in Gazze'deki soykırım başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek salonu terk etmişti.

Netanyahu ile dalga geçti! Gönüllü göç göndermesi
Başlık ResmiNetanyahu ile dalga geçti! Gönüllü göç göndermesi

Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun ise kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görülmüştü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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