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Dünya

ABD'de Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti

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ABD'de Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti
Başlık ResmiABDde Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara akın etti. Manhattan'daki Bryant Park'ta başlayan gösteride "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne doğru yürümek istedi. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle göstericilerin BM binasına yaklaşmalarına izin verilmedi.

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Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar sokaklara taştı. Manhattan'da bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu'nun New York'taki varlığını protesto ederek BM Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Kentin simge noktalarından Bryant Park'ta akşam saatlerinde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları ve Netanyahu karşıtı pankartlarla yürüyüşe geçti. Göstericiler, yoğun güvenlik önlemleri altında BM Genel Merkezi yakınlarına kadar yürüdü.

ABDde Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti
Başlık ResmiABDde Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARIYLA YÜRÜDÜLER

Manhattan'ın 42. Sokak üzerinde bulunan Bryant Park'ta başlayan protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Filistin'e destek vermek ve Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericiler, parkta toplandıktan sonra BM Genel Merkezi'nin bulunduğu bölgeye doğru harekete geçti. Yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Savaş suçlusu Netanyahu'yu New York'ta istemiyoruz" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları pankartlarla İsrail Başbakanı'na tepki gösterdi. Bryant Park'tan hareket eden kalabalık, Manhattan sokakları boyunca yürüyerek BM Genel Merkezi yakınındaki 1. Cadde ile 47. Sokak civarına ulaştı.

ABD'de Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti
Başlık ResmiABD'de Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti

BM GENEL MERKEZİ'NE YAKLAŞMALARINA İZİN VERİLMEDİ

BM 81. Genel Kurulu nedeniyle dünya liderlerinin bulunduğu New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Özellikle BM Genel Merkezi ve çevresinde güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, protestocuların binaya yaklaşmasına izin vermedi. Göstericiler, güvenlik bariyerleriyle çevrili bölgede Netanyahu karşıtı sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

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İSRAİL YANLISI KÜÇÜK BİR GRUP KARŞIT GÖSTERİ DÜZENLEMEYE ÇALIŞTI

Filistin destekçilerinin düzenlediği protesto sırasında İsrail yanlısı küçük bir grubun da karşıt gösteri düzenlemeye çalıştığı görüldü. Binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı protesto gösterisi, yoğun güvenlik önlemleri altında herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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