CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi: Kamburumuzdu, kurtulduk

Parti kurmayları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı vefasızlıkla suçlayarak “Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi. Belediyede çalışanların yüzde 95’i CHP’li değildi. Bizim kamburumuzdu. İstifasını ‘büyük kopuş’ olarak görmüyoruz” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam etme kararı alması tartışılmaya devam ediyor. CHP kurmayları, Yavaş’ın siyasi geçmişine atıf yaparak, “Kemal Bey onu küçük bir belediyeden aldı, aday yaptı. Cumhurbaşkanlığı ihtimaline kadar yükseltti. Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi” dedi.

Yavaş için “Bizim kamburumuzdu” ifadelerini kullanan CHP kurmayları, ABB’deki kadrolara da dikkat çekerek, “Ankara’da belediyedeki çalışanlara, genel müdürlere bakınca yüzde 95’i CHP’li olmayan, Mansur Bey’in arkadaş çevresi ve milliyetçi-muhafazakâr insanlar. Böyle bir durumda bizim 10 tane büyükşehrimiz Mansur Yavaş gibi olsa ne fark eder” diye konuştu.

KALICI HANGİ HİZMETİ VAR?

ABB’deki CHP’li çalışanların sürekli mobbinge maruz kaldığını öne süren kurmaylar, “Kendi çevrelerindeki kişileri masa başında, yüksek maaşla işlere yerleştirdiler. CHP üyesi olan çalışanları düşük maaşla ağır işlerde çalıştırıyorlar. Park ve bahçelere verip çiçek diktiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarını da tartışmaya açan kurmaylar, “Mansur Bey artık fuar alanını inşa eder, metro açılışını yapar. Bunlar tamam ama Mansur Bey’in hangi büyük projesi var? Parmakla göstereceğiniz kalıcı hangi hizmeti var? Askıda ekmek mi? Yavaş’ın istifasını ‘büyük kopuş’ olarak görmüyoruz. Vefa her makamdan daha önemlidir. Mansur Bey, bu kararıyla partiye vefa göstermemiş oldu” açıklamasını yaptı.

YAVAŞ’IN EKİBİNDEN ÖZEL’E TEPKİ

Öte yandan ABB kaynakları, Yavaş’ın CHP’den ayrılarak bağımsız kalma kararının Cumhurbaşkanlığı adaylığı hesabıyla bağlantılı olmadığını belirtti. Adaylık yorumlarının gerçeği yansıtmadığını savunan kaynaklar, istifanın farklı bir siyasi hesap olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Yavaş’ın istifasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini arayarak kararını tebrik ettiğini kamuoyuna açıklaması da ABB kaynaklarının tepkisini çekti. Kaynaklar, Özel’in Yavaş’la yaptığı görüşmeleri kamuoyu önünde duyurmasının, Yavaş’ı siyasi tartışmaların daha fazla içerisine çektiğini ve siyasi açıdan zarar verdiğini savundu.

Yavaş’ın istifasının ardından, 41 olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki CHP üye sayısı 11’e düştü. Toplam 30 üye Yavaş ile birlikte istifa etti.

MECLİS'TE DENGELER DEĞİŞTİ

Bu arada Mansur Yavaş ile birlikte bazı belediye başkanları ve meclis üyelerinin partiden ayrılması, 148 üyeli ABB Meclisinde siyasi dengeleri yeniden şekillendirdi. Son istifaların ardından AK Parti 50 üyeyle en büyük grup olurken, Yeni Parti 30, CHP 11, MHP 9, BBP 2 ve Yeniden Refah Partisi 1 üyeyle temsil ediliyor. Sayıları 37’ye yükselen bağımsız üyeler ise Meclis’in ikinci büyük grubu hâline geldi. Kararlar için gerekli 75 oyluk salt çoğunluk sebebiyle gözler, özellikle kasım ayında yapılacak bütçe görüşmelerinde oluşacak tabloya çevrildi.

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