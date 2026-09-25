Prof. Ekşi gazetemize konuştu: BM’nin 5 daimi üyesinden ikisi zirvelere katılmıyor

Milletlerarası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden ikisinin (Rusya ve Çin) BM Zirvesi'ne katılmamasının stratejik bir hamle olduğunu söyledi.

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Gazetemize konuşan Milletlerarası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi "Çin ve Rusya liderleri rengini belli etmemek için planlı bir şekilde toplantılara katılmıyor. Stratejik hareket ediyorlar. Bizim gibi başkalarının da menfaatini düşünmüyorlar" dedi.

"DÜNYADA BAŞKA BEŞLER DE VAR"

Ekşi, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği gibi 'Dünya beşten büyüktür'. Artık dünya iki kutuplu eksenden çıkıp çok kutuplu eksene gidiyor. Dünyada başka beşler de var. Bu eskimiş düzen değişmeli ama bu beş ülkenin inisiyatif kullanarak 'Yeni bir anlaşma yapılsın, biz de diğer devletlerle eşit olalım' demesi mümkün değil. Bunu ilk başta ABD kabul etmez. İran örneğinde olduğu gibi 'Herkesi istediği gibi tehdit ediyor, bu hantal BM'nin yapısını değiştirelim' diyeceklerini sanmıyorum. Sadece BM değil, diğer uluslararası kuruluşlarda da belirli devletlere hizmet eden yapılanmalar var. Bunun için uluslararası kuruluşlarda çalışan insan sayımızı artırıp Türkiye'nin sesi yapmalıyız" diye konuştu.

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