Turhan Mildon kimdir, ne iş yapıyor, aslen nereli? Turhan Mildon'un hayatı ve biyografisi

"Turhan Mildon kimdir, ne iş yapıyor ve aslen nereli" soruları, iş insanının son günlerde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte araştırılıyor. Miller Holding ve Milvest bünyesindeki uluslararası yatırımlarla ve Çorum FK asbaşkanı olarak öne çıkan Mildon'un iş hayatı, yöneticilik görevleri ve aile kökeni merak ediliyor.

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Turhan Mildon'un adı gündeme geldi. Mildon, iş dünyasında ise özellikle Afrika'daki büyük ölçekli altyapı, inşaat ve kamu yatırımlarıyla tanınıyor. Aynı zamanda Çorum FK Asbaşkanı olarak biliniyor.

TURHAN MİLDON KİMDİR?

Turhan Mildon, Miller Holding ve grup şirketlerinin uluslararası faaliyetlerinde yöneticilik yapan Türk iş insanıdır. Miller Holding'in CEO'su olan Mildon'un, aile şirketlerinin farklı iş kollarında genç yaşlardan itibaren deneyim kazandığı ve özellikle uluslararası proje geliştirme, yatırım yönetimi ile stratejik ortaklıklar alanlarında çalıştığı belirtiliyor.

Mildon'un iş hayatındaki faaliyetleri özellikle Afrika'da yoğunlaşıyor. Miller Holding ve Milvest bünyesinde sağlık kompleksleri, kamu binaları, konut, lojistik ve altyapı yatırımlarının planlama ve uygulama süreçlerinde görev aldığı belirtiliyor.

TURHAN MİLDON NE İŞ YAPIYOR?

Turhan Mildon, ağırlıklı olarak uluslararası yatırım, inşaat, altyapı ve proje geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketler grubu inşaat, taahhüt, madencilik ve enerji sektörlerinde çalışmalar yürütüyor.

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