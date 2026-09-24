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Pusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!

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Pusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!
Başlık ResmiPusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!

Fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Holding patronu Serdar Turhan, savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek okları Muhammed Yarız’a çevirdi. Yönetimi Eylül 2025'te devrettiğini, manipülasyona konu hisse yükselişleriyle ve "para piyasaları fonuyla" bir ilgisinin bulunmadığını savunan Turhan, İsviçre'den gelen paralar ile hesabındaki 1,8 milyar lirayı kriz döneminde şirketi kurtarmak için aktardığını öne sürdü.

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Sermaye piyasalarını sarsan ve 1 milyar lirayı aşan lüks filolara el konulmasıyla derinleşen fon soruşturmasında, tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın kilit önemdeki ifadesi ortaya çıktı.

Şirketin yönetiminden ayrıldığını ifade eden Turhan, "Daha sonra buna bir ortaklık alarak 2025 yılının Eylül ve Ekim ayında yönetim kurulu başkanlığından, yönetim kurulu üyeliğinden ve icracı tüm işlem ve eylemlerimden ayrıldım. Sadece portföy yönetim şirketi üzerinde holdingin yüzde 50 ortaklığı kaldı.

Ben bu portföy yönetim şirketini Muhammed Yarız ve yeni gelen yönetim kadrosuna devrettiğimde büyüklüğü 30 milyon TL idi. Bu devirden sonra portföy yönetim şirketi ile herhangi bir alakam kalmadı, yaptığı işlemler ile ilgili bir bilgim olmadı" ifadelerini kullandı .

"PKZ FONUNU ALDIM"

Pusula portföy yönetim şirketi bünyesinde kurulan fonlarda kendisinin yatırımı bulunup bulunmadığı sorulan Turhan, PKZ fonuna şahsi olarak yatırım yaptığını söyledi. Turhan, "Şahsım olarak Pusula portföy yönetim şirketi için PKZ fonunu şahsi olarak aldım. Bu fonumda Katılımevim’e ait hisse vardı. Bu fonumdaki hissede herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmedim" ifadelerini kullandı.

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KATILIMEVİM HİSSESİNİ NEDEN ALDI?

Katılımevim hissesi almasının gerekçesini de açıklayan Turhan, "Katılımevim hissesini bulundurmam sebebi ise değerli bir hisse olmasıdır. Finansal verilerime bakıldığı takdirde altı ayda 9 milyar gibi faaliyet geliri sağlamıştır. Sistemi anlamında gayet düzgün bir şirketin hisse senedi almam da hakkımdır. Katılımevim Şirketi finansal açıdan sürekli kendini geliştirmekte olan, ticari faaliyetleri yüksek olan bunun içerisinde bankacılık faaliyetleri gibi birçok sektörel faaliyette bulunmaktadır. Bu tür faaliyetlere sahip bir şirketin büyümesi de normaldir" diye konuştu.

Turhan, kendisi ve holdingi tarafından Katılımevim hisselerinde geri alım yapıldığını belirterek, "Şahsım ve holding şirketim olarak da Katılımevim Şirketimin arkasında her zaman durdum. Son yirmi gün önce KAP haberlerine bakıldığında da geri alımlarım da olmuştur" dedi.

MUHAMMED YARIZ'I İŞARET ETTİ

Gündoğdu şirketinin satın alınması ve şirketin değerindeki yükseliş hakkında da savunma yapan Turhan, "Gündoğdu Şirketi’nin alımında ben hiçbir şekilde bulunmadım. Alımı yapan Muhammed Yarız isimli kişidir. Yükselişin sebebini bilmemekle beraber bu yükseliş trendini şahsıma ait olan ve holding şirketime ait olan hisselerime tek bir lot satışım olmamıştır. Fakat fonlar aracılığıyla bir işlem yapmış iseler de bunlar hakkında bir bilgim ve onayım yoktur" ifadelerini kullandı.

Pusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!
Başlık ResmiPusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!

HİSSELERDEKİ YÜKSELİŞ SORULDU

Pusula portföy yönetim şirketinin yatırım yaptığı BİGEN, PASEU, ODİNE, Destek, Katılımevim, Gündoğdu, Hedef ve Vişne hisselerindeki yükselişlere ilişkin soruya da cevap veren Turhan, "Katılımevim hariç diğer tüm saymış olduğunuz hisselerdeki yükselişler ile ilgili bir bilgim ve alakam yoktur. En başında da dediğim gibi portföy yönetim şirketinde sadece sermayesinde ortağım, yönetimi ile alakam bulunmamaktadır. Özellikle de icra tarafında hiçbir alakam yoktur" dedi.

"PARA PİYASALARI FONONUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Turhan, "Para piyasaları fonunun ne olduğunu ben geçen hafta öğrendim. Bunun öncesinde ne olduğunu bilmiyordum. Portföy yönetim şirketinin sadece hisse fonu içerisinde olduğunu biliyordum. Borçlanmanın da nereden ve nasıl yapıldığı hakkında en ufak bir fikrim yoktu" şeklinde cevap verdi.

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İSVİÇRE'YE SERVET TRANSFERİNE CEVAP

İsviçre’deki hesabına yapılan para transferleri de sorulan Turhan, kendisine yöneltilen rakamların doğru olmadığını savunarak, "Bu paraların tamamı şu son 15 günlük kriz döneminde Pusula portföy yönetim şirketinin kasasına koyulmuş miktarlardır. Buradaki amaç da oluşan krizi en hafif şekilde atlatma amacıyla yapılmıştır. Yani aslında bu rakamlar totalde yatırımcılara ödenmek için likitte yatırılan miktarlardır" dedi.

Pusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!
Başlık ResmiPusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!

Muhammed Yarız ile arasındaki para hareketleri sorulan Turhan, söz konusu işlemlerin ticari ilişkilerden kaynaklandığını belirtti. Turhan, "Buradaki rakamlar Muhammed Yarız ile aramızda ticari ilişki kaynaklı alışverişlerdir. Mesela bunun içerisinde Katılımevim’e ait Bursa’da bulunan arazinin bir kısmına ilişkin ödeme mevcut. Yine aramızda binek olarak kullandığımız araçların alım-satımına ilişkin ödemeler de mevcut" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi Mehmet Salih Turhan ile arasındaki para hareketlerine ilişkin ise "Kendisi ile zaten çok eskiye dayanan ticari boyut haricinde bir yardımlaşma söz konusu olmuştur" dedi.

"1,8 MİLYAR TL ŞAHSİ BİRİKİMİMDİR"

2026 yılında üç işlemde toplam 1 milyar 820 milyon 342 bin TL nakit yatırıldığına ilişkin soruyu da cevaplayan Turhan, söz konusu paranın şahsi birikimi olduğunu söyledi. Turhan, "Bu benim şahsi birikimimdir. Bu birikimle kendi çevremde arkadaşım diye tabir edebileceğim insanlarla dışarıda yapmış olduğum ticari işlemlerde kullanılan miktarlardır. Doğrudur bu parayı getirip hesabıma yatırdım" dedi. Turhan, bu miktarı da kriz döneminde portföy yönetim şirketine gönderdiğini ifade etti.

Pusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!
Başlık ResmiPusula patronu Serdar Turhan’ın ifadesi ortaya çıktı: Milyarlık para trafiğine böyle cevap verdi!

"74 MİLYAR TL DEĞİL 12,5 MİLYAR TL"

Turhan’a 2024-2026 yılları arasındaki toplam bankacılık işlem hacminin 74 milyar 204 milyon 716 bin 81 TL olduğu da soruldu. Turhan, "Söz konusu hacim tekrar eden para hareketleri nedeniyle yüksek görünüyor. Portföy yönetim şirketinin kendi şahsi hissemin satışından elde edilen para tarafım hesabına geçmekte, ben de bunu holding bünyesine aktarıp holdingden de aldığımız şirketi Katılımevime banka satışı sebebiyle gönderilmiştir. Yani buradaki rakam asıl olarak 12,5 milyar TL’dir" ifadelerini kullandı.

Turhan, şirketlerin holding bünyesine alınması sırasında banka kredilerinin de kullanıldığını belirterek, "Şirketleri holding bünyesine toplarken banka kredisi kullanıp şahıs olarak holdinge satın alımlar gerçekleştirdik. Burada da bir işlem üç katı olarak görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Turhan, "Yaptığımız ticari işlemler tamamen hukuka uygun resmi işlemlerdir. Türkiye’de vergi rekortmeni olacak nitelikte ödemelerim de mevcuttur. Herhangi bir şekilde hisse veya fonları manipülatif bir eylemim olmamıştır" dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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