1 milyon TL’si olanlara dört parçalı formül! İslam Memiş yatırım sepetini açıkladı

EV ALACAKLARA KASIM VE ARALIK UYARISI: ACELE ETMEYİN

Konut alma planı yapan ve özellikle elindeki altını bozdurarak ev almayı düşünen yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunan Memiş, işlem yapmak için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Altının henüz gerçek değerine ulaşmadığını ifade eden analist, ev alımı için Kasım ayının ikinci haftası ile Aralık ayı arasındaki dönemin hedeflenmesinin çok daha avantajlı olacağını vurguladı.

Memiş, barınma amacıyla ilk evini alacaklar için hamlenin doğru olduğunu ancak yatırım amaçlı konut alımlarında bekle-gör stratejisi izlenmesi gerektiğini ekledi.