1 milyon TL’si olanlara dört parçalı formül! İslam Memiş yatırım sepetini açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında 1 milyon TL birikimi olanların paralarını nasıl değerlendirebileceğini anlattı.
Ev almayı düşünenlere de “bekleyin” tavsiyesinde bulunarak tarih veren Memiş, 2027 yılında finans sisteminde yaşanabilecek değişimlere de dikkat çekti.
YouTube canlı yayınında yatırımcıların sorularını cevaplayan finans analisti İslam Memiş'ten 1 milyon TL'lik birikim yönetimi ve gayrimenkul alıcıları için dikkat çeken uyarılar geldi.
Altınını bozdurup ev alacakların Kasım ayının ikinci haftasını beklemesini söyleyen analist, piyasalardaki yüksek risk ortamına karşı paranın altın, gümüş, Bitcoin ve BIST 100 arasında dört eşit parçaya bölünmesi gerektiğini belirtti. Memiş, 2027 yılına dönük stratejik tavsiyelerini de sıraladı.
1 MİLYON TL İÇİN İDEAL PORTFÖY: PARAYI 4 EŞİT PARÇAYA BÖLÜN
Piyasalarda yaşanan yüksek belirsizlik ve risk ortamına karşı yatırımcıları uyaran İslam Memiş, elinde 1 milyon TL birikimi olanlar için bu haftaya özel örnek bir sepet paylaştı.
Riski tek bir enstrümana bağlamak yerine dağıtmanın şart olduğunu vurgulayan Memiş, paranın dört eşit parçaya bölünmesi gerektiğini belirtti.
Önerilen dağılım şu şekilde:
- %25 Altın
- %25 Gümüş
- %25 Bitcoin
- %25 Borsa İstanbul (BIST 100)
EV ALACAKLARA KASIM VE ARALIK UYARISI: ACELE ETMEYİN
Konut alma planı yapan ve özellikle elindeki altını bozdurarak ev almayı düşünen yatırımcılar için kritik uyarılarda bulunan Memiş, işlem yapmak için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.
Altının henüz gerçek değerine ulaşmadığını ifade eden analist, ev alımı için Kasım ayının ikinci haftası ile Aralık ayı arasındaki dönemin hedeflenmesinin çok daha avantajlı olacağını vurguladı.
Memiş, barınma amacıyla ilk evini alacaklar için hamlenin doğru olduğunu ancak yatırım amaçlı konut alımlarında bekle-gör stratejisi izlenmesi gerektiğini ekledi.
ABD TAHVİL FAİZLERİNDE %5 SÜRPRİZİ VE KÜRESEL KRİZ UYARISI
İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5'in üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmasını da değerlendirdi.
Yüksek faizin ve güçlü doların Trump'ın istediği bir durum olmadığını ifade eden Memiş, bu rekor tırmanışın küresel bir ekonomik krizin habercisi olduğunu ve merkez bankalarının çıkmazda bulunduğunu vurguladı.
Faizlerin %6 seviyesine tırmanması durumunda Dolar Endeksi'nin 101–102 seviyelerine yükselebileceği uyarısında bulundu.
BITCOIN'DE 100 BİN DOLAR YÜRÜYÜŞÜ VE KASIM AYI KRİTİK EŞİĞİ
Bitcoin'in 75.000 dolardan 87.000 dolar bandına hızlı ataklarla yükseldiğini belirten Memiş, yıl sonu için 100.000 dolar hedefini koruduğunu söyledi.
Kasım ayının ikinci yarısından sonra ABD ile İran arasında yaşanabilecek muhtemel bir ateşkes veya anlaşma haberinin en çok kripto para piyasasına yarayacağını ifade etti.
Altcoinler için ise büyük ralli beklentisinin 2027 yılına ertelenmesinin daha gerçekçi olacağını dile getirdi.
ALTIN MI BITCOIN Mİ? PARİTEYE DİKKAT ÇEKTİ
Altın ile Bitcoin kıyaslamasında bu yıl Bitcoin'in yıllık getiride altını geride bırakarak yarışı birinci bitirebileceğini belirten Memiş, mevcut fiyatlamada ons altının Bitcoin'e kıyasla daha ucuz kaldığına dikkat çekti.
Kişisel olarak eldeki altınla doğrudan Bitcoin almayı tercih etmeyeceğini dile getiren Memiş, 2026 yılını bir "toplama yılı" olarak gördüğünü ve düşüşlerde fiyata değil varlık miktarına odaklanarak birikime devam ettiğini vurguladı.
2026 MANİPÜLASYON, 2027 İSE FİNANSAL DEĞİŞİM YILI OLACAK
2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, 2027 yılının ise küresel piyasalarda yeni yasa ve kanunlarla finansal mimarinin şekilleneceği bir "değişim yılı" olacağını belirtti.
2027'de yatırımcıların "ne alayım" sorusundan ziyade yasal düzenlemeler ışığında "kendimi nerede güvende hissederim" sorusuna cevap arayacağını söyleyen Memiş, birikimleri çeşitlendirmenin artık bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
GÜMÜŞTE YIL SONU HEDEFİ VE SON 5 YILIN ŞAMPİYONU
Gümüşün son 5 yıllık performansta altını geride bırakarak şampiyon olduğunu hatırlatan Memiş, gümüşte kritik direnç seviyesinin 75 dolar olduğunu aktardı.
ABD-İran hattında olumlu haber akışı olması durumında gümüşün ons fiyatında yıl sonu hedefinin 96 dolar olduğunu kaydetti. Ayrıca gümüş ile petrol fiyatları arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını dile getirdi.
BORSADA FON KRİZİ VE KADEMELİ ALIM STRATEJİSİ
BIST 100 endeksindeki fon krizine bağlı gerilemeleri değerlendiren Memiş, teknik olarak aşağıda kalan 12.500 puan boşluğuna dikkat çekti. Yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve devlet destekleri ile yapılandırmalarla borsanın toparlanacağını öngören İslam Memiş, borsaya girecek yatırımcıların en az 6-7 aylık uzun vadeli bir planla ve kademeli alım yaparak hareket etmesi gerektiğini tavsiye etti.