Altın fiyatlarında son günlerde görülen geri çekilme 24 Eylül Perşembe günü de devam ediyor. Gram altın 6 bin 722 lira seviyesine gerilerken ons altın 4 bin 300 doların altında seyrediyor. Piyasalarda güçlü dolar, yükselen ABD tahvil faizleri ve Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisi öne çıkarken ''Altın neden düşüyor, yükselecek mi?'' soruları da gündemde.

Kaydet a- | +A

Altın piyasasında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından yön aşağı döndü. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 300 dolar eşiğinin altına çekilirken, yurt içinde gram altın da 6 bin 700 lira bandında işlem görüyor. 24 Eylül sabahında fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oluyor. Peki, altın neden düşüyor, yükselecek mi?

Altın neden düşüyor, yükselecek mi? İşte 24 Eylül altın fiyatları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, değerli metal açısından ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Yatırımcı açısından bakıldığında ABD tahvillerinin getirisi yükseldikçe, faiz geliri sağlayan varlıkların cazibesi artıyor. Bu da getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini yükseltiyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil faizi 23 Eylül'de yüzde 5,10'un üzerine çıkarak 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. İki yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş de Fed'in gelecekteki faiz politikasına yönelik beklentilerle bağlantılı olarak yakından izleniyor.

Altın neden düşüyor, yükselecek mi? İşte 24 Eylül altın fiyatları

Altının uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle ABD para birimindeki hareketler ons altın açısından önemli. Dolar endeksi 24 Eylül'de 101 seviyesinin üzerine çıkarak yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine yöneldi.

Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirebiliyor. Bu da ons altına yönelik talebi sınırlayan unsurlardan biri.

Altın neden düşüyor, yükselecek mi? İşte 24 Eylül altın fiyatları

ALTIN YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?

Yüksek tahvil faizleri, güçlü dolar ve Fed'in faiz artırabileceği beklentisi kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturuyor. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının talebi ve faiz beklentilerinde yaşanabilecek değişimler de altına yeniden destek sağlayabilecek faktörler arasında.

Bu yüzden 24 Eylül itibarıyla piyasada 4.300 dolar ons seviyesi, ABD 10 yıllık tahvil faizi, DXY endeksi ve Fed'in ekim ayındaki toplantısına ilişkin faiz beklentileri yakından izlenecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala