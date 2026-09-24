Genç kadın evinde ölü bulundu! Sırrı otopsi çözecek
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Ayşe Yılmaz, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası harekete geçen ekipler, kadının ölüm sebebini araştırıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşyaka Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Ayşe Yılmaz'dan haber alamayan akrabaları, sabah saatlerinde evine gitti.
YAKINLARI BULDU
Yakınlarının Yılmaz'ı hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILACAK
Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.