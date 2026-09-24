Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Karaman'da karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Karaman'da evlerinde ölü bulunan Namık- Fatma Özcan çiftinin ölümüne ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Çiftin küçük kızlarının olay günü annesine ulaşamayınca iş yerine gittiği, çalışanların durumu polisten öğrendiği ortaya çıktı. Dairede kimyasal madde bulunduğuna ilişkin tespit edilen not sonrasında çiftin ölüm sebeplerinin kimyasal olduğu değerlendirilirken, kesin sebep Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.

Kaydet
|

Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi’nde 11 katlı binanın 3. katındaki dairede Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45), çocuklarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü bulunmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
EKONOMİ

Yine aynı şehir yine aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

DAİREDEKİ NOT ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Çiftin cesetlerinin bulunduğu dairede, "Siyanür var, girmeyin" yazılı not bulunmuş, cenazeler özel koruyucu kıyafetlerle çıkarılmıştı. AFAD ekipleri, kimyasal madde şüphesi bulunan dairede temizlik çalışması başlatmıştı.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış
Başlık ResmiKaramanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

ANNESİNE ULAŞAMAYINCA İŞ YERİNE GİTMİŞ

Çiftin ölüm sebebi incelenirken, yeni bir detay daha ortaya çıktı. Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin küçük kızının, olay günü annesine ulaşamayınca annesinin daha önce çalıştığı iş yerine giderek yardım istediği öğrenildi.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış
Başlık ResmiKaramanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

"POLİS GELDİ, ÖĞRENDİK"

Hayatını kaybeden Fatma Özcan’ın yaklaşık 2 hafta önce iş yerinden ayrıldığı belirtilirken, çalışanların “Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik" dediği belirtildi.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış
Başlık ResmiKaramanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

NE OLMUŞTU?

Karaman’da Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45) evlerinde ölü bulunmuştu. Çiftin cenazeleri özel kıyafetli AFAD ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış
Başlık ResmiKaramanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

KİMYASAL İNCELEMESİ YAPILMIŞTI

Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince dairede inceleme yapılmış, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Çiftin cesetlerinin bulunduğu dairede, "Siyanür var, girmeyin" yazılı kağıt ve bir miktar kimyasal madde bulunduğu öğrenilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Karaman
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
"Kurtlar Vadisi" bağlantısını reddettiler
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar!
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
Trabzon'da 4 farklı hezimetin perde arkası
"7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Uzmanlardan 'Şanlıurfa' açıklaması
“OKUL SALDIRISI DEĞİL
“OKUL SALDIRISI DEĞİL"
Bakan Tekin'den Manisa'daki saldırıyla ilgili açıklama
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge
SIR ÖLÜMDE 'KÜÇÜK KIZ' DETAYI!
SIR ÖLÜMDE 'KÜÇÜK KIZ' DETAYI!
Karaman’da karı-koca evde ölü bulunmuştu
"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
Havuzdan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
ABD'DEN CEVAP GELDİ
ABD'DEN CEVAP GELDİ
Tahran'dan ABD'ye yeni Hürmüz teklifi
PARALAR NE OLACAK?
PARALAR NE OLACAK?
Tasfiye edilen fonlarla ilgili kritik toplantı
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
Araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Suudi Arabistan'dan saldırı uyarısı! 5 bölgede uyarı verildi
Suudi Arabistan'dan saldırı uyarısı! 5 bölgede uyarı verildi
Kaydet
Gel Konuşalım programının sunucusu değişti! Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?
Gel Konuşalım yeni sunucusu kim oldu?
Kaydet
Ermenistan'da Rusya dengesi değişiyor! Türkiye üzerinden mesaj verdiler
Ermenistan'dan Türkiye çıkışı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.