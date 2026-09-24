Karaman'da karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

Karaman'da evlerinde ölü bulunan Namık- Fatma Özcan çiftinin ölümüne ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Çiftin küçük kızlarının olay günü annesine ulaşamayınca iş yerine gittiği, çalışanların durumu polisten öğrendiği ortaya çıktı. Dairede kimyasal madde bulunduğuna ilişkin tespit edilen not sonrasında çiftin ölüm sebeplerinin kimyasal olduğu değerlendirilirken, kesin sebep Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.

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Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi’nde 11 katlı binanın 3. katındaki dairede Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45), çocuklarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü bulunmuştu.

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DAİREDEKİ NOT ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Çiftin cesetlerinin bulunduğu dairede, "Siyanür var, girmeyin" yazılı not bulunmuş, cenazeler özel koruyucu kıyafetlerle çıkarılmıştı. AFAD ekipleri, kimyasal madde şüphesi bulunan dairede temizlik çalışması başlatmıştı.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

ANNESİNE ULAŞAMAYINCA İŞ YERİNE GİTMİŞ

Çiftin ölüm sebebi incelenirken, yeni bir detay daha ortaya çıktı. Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin küçük kızının, olay günü annesine ulaşamayınca annesinin daha önce çalıştığı iş yerine giderek yardım istediği öğrenildi.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

"POLİS GELDİ, ÖĞRENDİK"

Hayatını kaybeden Fatma Özcan’ın yaklaşık 2 hafta önce iş yerinden ayrıldığı belirtilirken, çalışanların “Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik" dediği belirtildi.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

NE OLMUŞTU?

Karaman’da Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45) evlerinde ölü bulunmuştu. Çiftin cenazeleri özel kıyafetli AFAD ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Karamanda karı-koca evde ölü bulunmuştu! Dairedeki notun ardından sır olayda yeni detay, böyle ortaya çıkmış

KİMYASAL İNCELEMESİ YAPILMIŞTI

Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince dairede inceleme yapılmış, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Çiftin cesetlerinin bulunduğu dairede, "Siyanür var, girmeyin" yazılı kağıt ve bir miktar kimyasal madde bulunduğu öğrenilmişti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Karaman Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıKaraman

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