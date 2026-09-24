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Bakan Gürlek duyurdu! Adliyelerde yeni dönem: Bürolar kurulacak

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Bakan Gürlek duyurdu! Adliyelerde yeni dönem: Bürolar kurulacak
Başlık ResmiBakan Gürlek: Adliyelerde Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları kuruyoruz

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nın kurulacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Gürlek, "Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, adliyelerde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Bürolarının kurulacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getireceklerini vurguladı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE BÜROLARI KURULACAK

Çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasiteyi güçlendireceklerini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Bürolarını kuruyoruz."

"MÜDAHALE SÜREÇLERİ DAHA HIZLI YÜRÜTÜLECEK"

Bakan Gürlek, "Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürlek, "Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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