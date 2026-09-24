İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme sürecine ilişkin yeni duyuru paylaşıldı. Üniversite'nin resmi adresinden yayımlanan duyuruya göre, AUZEF kayıt yenileme için süre uzatıldı. Peki, AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

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İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme tarihinde değişikliğe gidildi. Yayımlanan duyuruya göre, AUZEF kayıt yenileme için son gün olarak 5 Ekim 2026 tarihi belirlendi. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında AUZEF kayıt yenileme işlemlerinizi AKSİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı! AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF KAYIT YENİLEME SÜRECİ DUYURUSU

Yapılan yazılı açıklamada; "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Kayıt yenileme işlemlerinizi AKSİS üzerinden “AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi > Eğitim Öğretim İşlemleri > Harç İşlemleri” adımlarını takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Ödemenizi çevrim içi ödeme sistemi üzerinden veya referans numaranız ile Halkbank gişe ve ATM’lerinden yapabilirsiniz. Ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Fakültemiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Kayıt yenileme işlemlerinizi 5 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamanız gerekmektedir." denildi.

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