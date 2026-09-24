Prof. Dr. Toker Ergüder, ekimde TBMM’ye sunulması planlanan tütün düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Taslakta 1 Ocak 2015’ten sonra doğanlara ömür boyu tütün ürünü satışının yasaklanması, 2040’tan itibaren üretim ve satışın tamamen sonlandırılması, restoranların açık alanlarında sigara yasağı ve parklarla kamu binalarının bahçelerinde özel sigara içme alanları oluşturulması öngörülüyor.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, tütünle mücadele çerçevesindeki yeni düzenlemelerle, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını söyledi.

Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına yönelik yeni sınırlamalar içeren kanun teklifi hazırlığı ile alakalı açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Toker Ergüder

1,2 MİLYAR KİŞİ SİGARA İÇİYOR

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi de olan ve ekim ayında TBMM'ye getirilmesi düşünülen yeni kanun teklifi hazırlıkları ile ilgili çalışmalar yapan Ergüder, dünya genelinde 1,2 milyar kişinin sigara kullandığını belirtti.

Her sene yaklaşık 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı sebeplerle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ergüder, Dünya Sağlık Örgütünün Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin sonrasında birçok ülkede tütün kullanım oranlarının düştüğünü kaydetti.

Sigara satışında tarihi düzenleme hazırlığı! 2015 sonrası doğanlara ömür boyu yasak

2008'DE KAPALI ALANDA SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Türkiye'nin de tütünle mücadelede önemli hamleler yaptığını, bu çerçevede 2003'te Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalandığını, 2008'de ise kapalı alanlarda sigara kullanımını yasaklayan düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Ergüder, bütün dünyaya örnek bir mücadelenin sergilendiğini ifade etti.

Son senelerde dünyadaki genel düşüş eğilimine rağmen Türkiye'de tütün kullanımında tekrar artış görüldüğünü söyleyen Ergüder, özellikle kadınlar ve gençler arasındaki kullanım oranlarına dikkat çekti.

Sigara satışında tarihi düzenleme hazırlığı! 2015 sonrası doğanlara ömür boyu yasak

"GENÇ KADINLARDA KULLANIM ORANI YÜZDE 90'I AŞTI"

Prof. Dr. Ergüder, kadınlarda sigara kullanımının son 10-15 senelik dönemde belirgin biçimde arttığını ifade ederek, "Kadınlarda sigara içme oranındaki artış yüzde 40-50 civarında. 15-24 yaş grubu kadınlarda ise kullanım oranı yüzde 90'ı aşmış durumda." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığının yaklaşık 1 senedir üstünde çalıştığı yeni yasa teklifinin ekimde Meclis'e sunulacağını ifade eden Ergüder, "Bizim ülke olarak yeniden bir silkelenmeye, politikaları gözden geçirmeye ihtiyacımız var." dedi.

1 YILDA 8 MİLYAR PAKET SİGARA SATILIYOR

Türkiye'de sigara satışlarının da son senelerde arttığına dikkat çeken Ergüder, 2012'de yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışlarının, 2025'te yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete ulaştığını kaydetti.

Ergüder, tütün endüstrisine karşı daha güçlü politikaların uygulanması gerektiğini kaydederek, özellikle çocukları ve kadınları korumaya yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Sigara satışında tarihi düzenleme hazırlığı! 2015 sonrası doğanlara ömür boyu yasak

1 OCAK 2015 SONRASI DOĞANLARA SİGARA YASAKLANIYOR

Prof. Dr. Ergüder, kanun teklifi hususunda akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli saha araştırmaları yaptığını söyledi.

Taslakta yer alan düzenlemeler arasında özellikle çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik maddelerin öne çıktığını söyleyen Ergüder, "Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara, hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor. İngiltere'de geçti. Pek çok ülkede geçiyor." dedi.

"PEK ÇOK ÜLKE BİZDEN DAHA ERKEN TARİHLERİ AÇIKLADI"

Ergüder, taslaktaki ikinci en önemli düzenleme ile alakalı da "2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanıyor. Biz tekrar umarım sigaranın hiç olmadığı bir ülke haline geleceğiz. Bununla ilgili pek çok ülke bizden daha erken tarihleri açıkladı. İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Avustralya, onlar bizden daha erken." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de bir "akciğer kanseri salgını" olduğunu ifade eden Ergüder, her sene 35 bine yakın kişinin önlenebilir bir sebep olan sigara kullanımı nedeniyle akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini belirtti.

Sigara satışında tarihi düzenleme hazırlığı! 2015 sonrası doğanlara ömür boyu yasak

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Prof. Dr. Ergüder, Sağlık Bakanlığının özellikle gençlerin, çocukların korunması için koruyucu sağlık hizmetlerine biraz daha ağırlık vermek istediğini kaydetti.

Bu çerçevede taslakta yer alan önemli bir maddenin de sigara paketlerine getirilmesi planlanan "sağlık vergisi" olduğunu ifade eden Ergüder, bu vergiden alınacak paranın daha çok koruyucu, geliştirici hizmetlere aktarılacağını ifade etti.

LOKANTA, PARK VE BAHÇELERDE YENİ SİGARA DÜZENLEMESİ

Taslakta kapalı alanların dışında açık alanlar ile alakalı düzenlemeler olduğunu anlatan Ergüder, şu bilgileri paylaştı:

"Kapalı alanlarla ilgili çok önemli düzenlemeler geliyor. Lokantaların hem açık hem kapalı alanlarında sigara içmek kökten yasaklanıyor. Parklarda, bahçelerde, kamu binalarının bahçelerinde bununla ilgili dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme alanları oluşturulacak. Sigara içmek isteyenler, orada sigara içebilecek. Bence en önemlisi burada, çocuk ve gençler artık kimsenin sigara içtiğini görmeyecek."

"TÜM SİGARALAR STANDART SATILACAK, 'SLİM' SİGARALAR KALKACAK"

Prof. Dr. Ergüder, taslakta sigara paketleriyle alakalı bir düzenlemenin de yer alacağını söyleyerek, "Standart paket düzenlemesi geliyor. Burada şöyle bir durum var. Özellikle 2012'den sonra sigara firmaları kadınlara saldırmaya başladı. Bizim ince sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık tüm sigaralar standart satılacak. İnce sigaralar, 'slim' sigaralar ortadan kalkacak. Bu da kadınları korumaya yönelik." açıklamasını yaptı.

Ergüder, çocukları ve gençleri korumaya yönelik atılacak adımlardan birinin de kimlik doğrulama sistemi olduğunu ifade ederek, "Kredi kartı ile 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek." dedi.

"KANUNA DESTEK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE"

Ergüder, 1996 ve 2008 senelerinde çıkarılan tütün kontrol düzenlemelerinin Türkiye'de sigara kullanımının azaltılmasına katkı sağladığını, yeni düzenlemelerin de toplumdaki karşılığının araştırıldığını kaydetti.

Yeşilay'ın yaklaşık 7 bin kişiyle yaptığı saha araştırmasına değinen Ergüder, kanun hazırlıklarına toplumdaki desteğin yüzde 90'ın üstünde olduğunu belirtti.

Sigara kullananlar arasındaki desteğin de yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade eden Ergüder, bunun tütün kontrol politikalarına yönelik toplumsal yaklaşım açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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