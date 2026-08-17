Sigarayı koltukta unuttu, ev alevlere teslim oldu

Bursa'da eşinin evi terk etmesi sebebiyle alkol alan genç adamın koltukta unuttuğu sigara yangına neden oldu. Apartmanın 3'üncü katındaki çıkan yangında, balkonda bulunan kanepe ve eski eşyalar yanarken, olayda yaralanan olmadı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, annesine ait evde yaşayan 32 yaşındaki Yunus Emre A., eşinin evi terk etmesi üzerine alkol aldı. İddiaya göre genç adam, alkolün etkisiyle yaktığı sigarayı balkondaki koltuğun üzerinde unuttu.

Bir süre sonra koltuktan yükselen alevler, balkonda bulunan eski eşyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangında evin balkonunda bulunan kanepe ve eski eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binada bulunanlardan yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede yangının, sigaranın koltuk üzerinde unutulması sonucu çıktığı değerlendirildi. Ev sahibi Nuran A. ise oğlu Yunus Emre A. hakkında dikkatsizliği nedeniyle yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle şikayetçi olmadığını belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yıldırım Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYıldırım

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