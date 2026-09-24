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Spor

Gizem Özer'den bronz madalya: Hakemleri de yenmem lazım

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Gizem Özer'den bronz madalya: Hakemleri de yenmem lazım
Başlık ResmiGizem Özerden bronz madalya: Hakemleri de yenmem lazım

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer, bronz madalya elde etti. Milli sporcu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım" dedi.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın gündüz seansında Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaştı.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE İLK MADALYA

Rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Milli sporcu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk defa madalya elde etti.

Sthelyne Grosy
Başlık ResmiSthelyne Grosy

"KAZANACAĞIMA ÇOK İNANMIŞTIM"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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