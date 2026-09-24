ABD akaryakıt piyasasını karıştıracak hamleye hazırlanıyor! Benzin fiyatı fırlayabilir

ABD'de dizel ihracatına olası yasak gündemdeyken Morgan Stanley'den dikkat çeken uyarı geldi. Banka, ihracatın durdurulmasının dizel fiyatlarını düşürmek yerine ABD'de benzin fiyatlarını yükseltebileceğini belirtti. Analistlere göre rafinerilerin üretimi kısmak zorunda kalması, günlük yaklaşık 650 bin varillik benzin arzı kaybına yol açabilir.

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ABD'de rekor seviyelere çıkan dizel fiyatları nedeniyle gündeme gelen ihracat yasağı tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Morgan Stanley analistleri, olası bir yasağın beklenenin aksine benzin fiyatlarını da yukarı çekebileceği uyarısında bulundu.

Martijn Rats'ın da aralarında bulunduğu analistler, 23 Eylül tarihli değerlendirmelerinde, dizel ihracatının durdurulması halinde ABD'deki depolama tanklarının birkaç hafta içinde dolabileceğini belirtti. Bu durumun rafinerileri üretimi azaltmaya zorlayacağı ifade edildi.

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RAFİNERİLER 2 MİLYON VARİL ÜRETİM KISABİLİR

Morgan Stanley'nin hesaplamalarına göre, ihracat yasağı uygulanması halinde ABD rafinerilerinin günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kısıntısına gitmesi gerekebilir.

Rafineriler üretimlerini mümkün olduğunca benzin ağırlıklı hale getirse bile ABD'deki toplam benzin arzının günlük yaklaşık 650 bin varil azalabileceği öngörülüyor. Arzdaki bu daralmanın ise benzin fiyatlarını yukarı yönlü baskılayabileceği belirtiliyor.

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AVRUPA DA ETKİLENEBİLİR

Dizel ihracatının yasaklanmasının ABD'deki dizel fiyatlarını aşağı çekmesi beklenirken, uluslararası piyasalarda tam tersi bir etki oluşabileceği değerlendiriliyor. Morgan Stanley, özellikle Avrupa'nın bu gelişmeden önemli ölçüde etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Dizel fiyatlarının ABD-İran savaşı ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel arzın daralmasıyla yükseldiği belirtiliyor. ABD'de dizel fiyatları galon başına 6,50 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere yaklaşırken, bazı ABD'li siyasetçiler ihracatın durdurulması çağrısında bulunuyor.

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HENÜZ TEMEL SENARYODA YOK

Morgan Stanley ise mevcut temel senaryosunda ABD'nin dizel ihracatına yasak getirmesini öngörmüyor. Bununla birlikte banka, böyle bir karar alınması halinde rafineri üretimindeki düşüşün akaryakıt piyasalarında önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da 23 Eylül'de dizel ihracatına doğrudan yasak getirilmesinin benzin ve jet yakıtı fiyatlarını yukarı çekebileceğini söylemişti. Aynı gün Beyaz Saray'dan ise 90 günlük bir dizel ihracat yasağına ilişkin hazırlık yapıldığı haberleri yalanlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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