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Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!

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Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!
Başlık ResmiDubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Dubai Basket ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İki takım, yalnızca birkaç gün önce Abu Dabi'deki EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi Real Madrid uzatma sonunda 98-95 kazanmıştı. Şimdi ise gözler Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevaplarında.

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EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Dubai Basket - Real Madrid mücadelesi olacak. Mücadeleye geri sayım sürerken ''Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak ediliyor. İşte detaylar...

Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!
Başlık ResmiDubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!

DUBAİ BASKET-REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dubai Basket - Real Madrid karşılaşması Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda S Sport Plus üzerinden de izlenebilecek.

Dubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!
Başlık ResmiDubai Basket-Real Madrid basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague maçları başlıyor!

DUBAİ BASKET-REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dubai Basket, 2026-2027 EuroLeague sezonundaki ilk maçını kendi sahasında Real Madrid karşısında oynayacak. Karşılaşma 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da Dubai'deki Coca-Cola Arena'da gerçekleştirilecek.

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EuroLeague
SPOR
EuroLeague'de yeni sezon başlıyor: İlk hafta programı
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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