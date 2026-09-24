Kendisini komiser olarak tanıttı, 3 milyon TL'lik ziynet eşyası dolandırdı

Kendisini telefonda komiser olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı." diyerek korkuttuğu kişiyi yönlendiren şüphelilerin, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırdığı olayda 2 şüpheli tutuklandı.

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Antalya'da edinilen bilgilere göre, N.B. isimli müşteki, telefonla kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Arayan kişinin, müştekiye adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylemesinin ardından çeşitli yönlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine müşteki, ikametine gelen şüpheliye yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını elden verdi.

2 KİŞİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, ziynet eşyalarını aldıktan sonra araçla olay yerinden ayrılan şüphelinin güzergahını belirledi. Alınan güvenlik tedbirleri sonucunda yabancı uyruklu M.A. ve E.N. isimli 2 şüpheli, il dışında yakalandı.

3 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYALARI BULUNDU

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, müştekiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları ile şüphelilere ait cep telefonu ve SIM karta el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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