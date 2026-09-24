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Sağlık

Migrene iyi gelsin diye botoks yaptırdılar! Belirtiler 15 gün sonra çıktı, kabusu yaşadılar

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran ikisi kardeş 3 kadın, uygulamanın ardından solunum, konuşma, yutkunma ve görme sorunları yaşadıklarını öne sürerek hastaneye başvurdu. Kadınlardan Cemile Ateş, uygulamadan 15 gün sonra sağ göz kapağında düşme meydana geldiğini belirtti ve sorumlulardan şikayetçi oldu.

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İddiaya göre, Cemile Ateş (42), kız kardeşi Tuğba Ç. (40) ve arkadaşları H.A. (36), Tarsus'taki bir güzellik merkezine botoks yaptırmak için gitti. Burada uygulama yaptıran 3 kadında bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları ortaya çıktı.

Migrene iyi gelsin diye botoks yaptırdılar! Belirtiler 15 gün sonra çıktı, kabusu yaşadılar
Başlık ResmiMigrene iyi gelsin diye botoks yaptırdılar! Belirtiler 15 gün sonra çıktı, kabusu yaşadılar

SOLUNUM, KONUŞMA, YUTKUNMA GÜÇLÜĞÜ…

Kadınların solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, görme bozukluğu ve çift görme gibi şikayetler yaşadığı iddia edildi. Cemile Ateş'in ise uygulamadan yaklaşık 15 gün sonra sağ göz kapağında düşme meydana geldiği belirtildi.

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın, daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Migrene iyi gelsin diye botoks yaptırdılar! Belirtiler 15 gün sonra çıktı, kabusu yaşadılar
Başlık ResmiMigrene iyi gelsin diye botoks yaptırdılar! Belirtiler 15 gün sonra çıktı, kabusu yaşadılar

GÖZ KAPAĞI DA DÜŞMÜŞ

Yaşadıklarını anlatan Cemile Ateş, "Tarsus'ta bir güzellik merkezinde migrene iyi gelecek diye kız kardeşim ve arkadaşımla botoks uygulaması yaptırdık. Fakat yaptırdıktan 15'inci günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi. Solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü yaşamaya başladım. Kız kardeşimde de görme bozukluğu, çift görme meydana geldi. Yoğun bakımda da birçok hasta var bu şikayetten dolayı. Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz, bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Ben bu konuda şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Migrene iyi gelsin diye botoks yaptırdılar! Belirtiler 15 gün sonra çıktı, kabusu yaşadılar
Başlık ResmiMigrene iyi gelsin diye botoks yaptırdılar! Belirtiler 15 gün sonra çıktı, kabusu yaşadılar

“DİĞER HASTALARDA DA BENZER ŞİKAYETLER VAR”

Aynı yerde botoks yaptıran başka kişilerin de benzer sağlık sorunları yaşadığını ileri süren Ateş, "Aynı yerde diğer hastalarda da benzer şikayetler var. Görme bozukluğu, solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü" diye konuştu.

Ateş, jandarmadaki ifadesinde, sorumlulardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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