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Spor

Türkiye-Fransa maçına ulaşım düzenlemesi: Kocaeli'de ücretsiz seferler olacak

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Türkiye-Fransa maçına ulaşım düzenlemesi: Kocaeli'de ücretsiz seferler olacak
Başlık ResmiTürkiye-Fransa maçına ulaşım düzenlemesi: Kocaelide ücretsiz seferler olacak

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma akşamı Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma öncesinde ücretsiz tramvay ve ring seferleri düzenlenecek.

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile Kocaeli Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçı öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım hazırlıkları tamamlandı.

Kocaeli Stadyumu
Başlık ResmiKocaeli Stadyumu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın güvenli, konforlu ve erişilebilir olması için tedbirler aldı. Bu kapsamda 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için saat 18.00'den itibaren tramvay ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan belirlenen ücretsiz otopark alanlarından Kocaeli Stadı'na otobüslerle ücretsiz ring seferleri düzenleneceği belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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