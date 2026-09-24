Türkiye-Fransa maçına ulaşım düzenlemesi: Kocaeli'de ücretsiz seferler olacak

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma akşamı Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma öncesinde ücretsiz tramvay ve ring seferleri düzenlenecek.

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile Kocaeli Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçı öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım hazırlıkları tamamlandı.

Kocaeli Stadyumu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın güvenli, konforlu ve erişilebilir olması için tedbirler aldı. Bu kapsamda 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için saat 18.00'den itibaren tramvay ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan belirlenen ücretsiz otopark alanlarından Kocaeli Stadı'na otobüslerle ücretsiz ring seferleri düzenleneceği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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