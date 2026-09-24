Hazine ve Maliye Bakanlığı, Barış Terkoğlu'nun köşe yazısında Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili yer alan iddiaları üzerine açıklama yaptı. Söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Bir kişinin kendine itibar kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez" denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun bugünkü köşe yazısında yer alan ifadeler üzerine harekete geçti. Yazıda "Tera Grubu’nun hâkim hissedarı Emre Tezmen, birçok konuşmasında sayın Hazine ve Maliye bakanının çok yakın arkadaşı olduğunu, İngiltere’de beraber işleri olduğunu, bizzat benim de şahit olduğum ortamlarda defalarca söylemiştir" ifadeleri yer alırken; bakanlık bu iddiaları yalanladı.

"ADI GEÇEN KURUM VE KİŞİLERLE ORTALIKLIĞI YOKTUR"

Açıklamada, "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur. Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili iddiaları yalanladı

"HUKUKİ HAKLARIMIZ SAKLIDIR"

Metin şu şekilde devam etti: "Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez.

Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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