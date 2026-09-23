Yapay zekâdan A Milli Takım için çarpıcı tahmin

Yapay zekâya göre Uluslar A Ligi’nde tutunmak kolay değil. Yapılan 20 bin simülasyonda, Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek ay yıldızlıların A Ligi’nde kalmak için play-off oynayacağı tahmin edildi…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezon başlıyor. A Ligi’nde yer alan Türkiye, sırasıyla Fransa, İtalya, Belçika (D) ve İtalya (D) ile karşılaşacak. İlk maçlar öncesinde turnuvanın simülasyonu yapıldı. Football Meets Data’nın hazırladığı rapora göre A Ligi’nde çeyrek finale kalacak takımlar, B Ligi’nden A Ligi’ne ve C Ligi’nden B Ligi’ne yükselecek takımlara ek olarak play-off oynayacak takımlar tahmin edildi. Yapılan 20 bin simülasyonun ardından A Ligi’nde çeyrek finale kalacak takımlar içinde Türkiye yer almadı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe şoku

A Milli Futbol Takımı

KİM ÇIKAR, KİM DÜŞER?

Tahminlere göre İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Norveç, Almanya ve Belçika’nın çeyrek finale kalacağı öngörüldü. İsviçre, Ukrayna, Avusturya ve İsveç’in A Ligi’ne, Slovakya, Arnavutluk, İzlanda ve Karadağ’ın B Ligi’ne yükseleceği aktarıldı. A Millî Takım’ın ise Hırvatistan, Yunanistan ve Sırbistan’la A Ligi’nde kalabilmek için play-off oynayacağı belirtildi. Simülasyona göre ay yıldızlı takımın play-off’taki rakiplerinin ise Polonya, Macaristan, İskoçya ve Kosova olabileceği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala