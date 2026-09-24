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Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri

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Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiBarcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Anadolu Efes, 2026-2027 EuroLeague sezonuna İspanya deplasmanında başlıyor. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk hafta mücadelesinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

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EuroLeague'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Türkiye'yi organizasyonda temsil eden ekiplerden Anadolu Efes ise ilk maçında güçlü İspanyol temsilcisi Barcelona'nın konuğu olacak. Peki, Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

BARCELONA ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Barcelona'daki Palau Blaugrana'da gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak.

Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiBarcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri

BARCELONA ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiBarcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri

ARCELONA İLE ANADOLU EFES 35. KEZ KARŞILAŞIYOR

İki takım daha önce Avrupa Ligi organizasyonunda 34 kez karşı karşıya geldi. Oynanan maçlarda Anadolu Efes 16 galibiyet alırken Barcelona 18 karşılaşmadan galip ayrıldı. Rekabette İspanyol temsilcisinin iki maçlık üstünlüğü bulunuyor. 24 Eylül'deki karşılaşma ise iki takımın EuroLeague tarihindeki 35. buluşması olacak.

Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiBarcelona Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri

BASKETBOL AVRUPA LİGİ'NDE 2026-2027 SEZONU İLK HAFTA MAÇLARI

24 Eylül Perşembe:

19.00 Hapoel IBI-Bayern Münih (Arena 8888)

19.00 Dubai Basketbol-Real Madrid (Coca Cola Arena)

21.00 Kızılyıldız-Zalgiris (Belgrad Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol (Telekom Center)

21.30 Barcelona-Anadolu Efes (Palau Blaugrana)

21.30 Baskonia-Olympiakos (Buesa Arena)

21.45 LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd (LDLC Arena)

25 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Valencia Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.45 Partizan-Armani Olimpia Milan (Belgrad Arena)

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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