Anadolu Ajansı
Anadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu: İmzalar atıldı
Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.
Özetle DinleAnadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu: İmzalar atıldı
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Lacivert-beyazlı kulüp, Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen Mike James ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Mike James, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Monaco'da forma giyiyordu.
- 35 yaşındaki oyuncu, NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets formalarını giydi.
- Avrupa'da Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco'da oynadı.
- Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşadı.
- 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.
- 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.
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Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen Mike James ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
MIKE JAMES'İN KARİYERİ
35 yaşındaki oyun kurucu şutör, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco takımlarının formalarını giydi.
Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) "en değerli oyuncu" ödülüne layık görülürken, 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.
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