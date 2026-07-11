Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen Mike James ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mike James

MIKE JAMES'İN KARİYERİ

35 yaşındaki oyun kurucu şutör, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco takımlarının formalarını giydi.

Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) "en değerli oyuncu" ödülüne layık görülürken, 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.

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