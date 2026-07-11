Sokakta yürürken kuyuya düştü! Çocuğun çığlıklarına mahalleli koştu
Hatay'da sokakta yürüyen çocuk, 3 metrelik kuyuya düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken çığlıkları duyan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kuyudan çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazideki 3 metrelik bir kuyu etrafında gerçekleşti.
- Marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giden çocuk kuyuya düştü.
- Çevredeki marketin güvenlik kamerası görüntüleri kaydetti.
- Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar ve market sahibi Mustafa Ataman yardıma koştu.
- Çocuk, vatandaşların yardımıyla kuyudan çıkarıldı ve hafif sıyrıklarla olayı atlattı.
- Daha önce de aynı kuyuya bir koyunun düştüğü öğrenildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan boş arazideki 3 metrelik kuyuya marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giden çocuk düştü. Çevrede bulunan marketin güvelik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun çığlıklarını duyarak durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu.
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Çocuk çevredeki vatandaşların ve market sahibi Mustafa Ataman'ın yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk bölgeden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun kuyuya düştüğü anlar, kuyuya düşmeyle çocuğun yaşadığı korku ve çevredeki vatandaşların kurtarma operasyonu yer aldı. Bir süre önce de aynı kuyuya sürünün geçişi esnasında bir koyunun düşerek mahsur kaldığı öğrenildi.
BÖLGE HALKINDAN ÖNLEM İSYANI!
Esnaf Mustafa Ataman, çocuğun kuyuya düştüğü anları ve yaşananları anlatarak "Saat 20.00 sıralarında iş yerimdeydim. Çocuğun birisi bisikletiyle evine doğru giderken kuyuya düştü. Daha önce de uyarmıştık ama uyarılarımıza rağmen hiç birşey yapılmadı. Hiçbir önlem alınmadı, olay yaşandıktan sonra önlem alınıyor. Bizde bilmiyoruz artık ne yapacağımızı. Daha önce buraya koyun düştü. O zaman da uyarmıştık çocuk düşecek diye yapılması gerektiğini söylemiştik. Bu sefer de çocuk düştü. Bir öncekinde koyundu, bu sefer çocuk. Biz buradaydık, kurtardık. Geç saatlerde olsa, kimse olmasaydı. Çocuk düşseydi, kimse bulamayacaktı. O zaman sorumlusu kim olacaktı" dedi.