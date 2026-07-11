Uyuşturucu kartellerine damıtma kazanları üreten "Kaynakçı Ali" lakaplı Ali K. Hollanda'da yakalandı. Uyuşturucu dünyasında "vazgeçilmez bir halka" olarak tanımlanan Ali K.'nin yakalanmasıyla Avrupa'da onlarca uyuşturucu laboratuvarı etkisiz hale getirildi.

2024 yılının son aylarında yeraltı dünyasından gelen bir ihbarla Hollanda polisinin "kazan" ismini verdiği operasyon başladı.

Polis, Rotterdam'da normalde gemi parçaları üreten ve tamir eden metal işçisi Ali K.'nin yeraltı dünyası için MDMA veya hız üretimi amacıyla kullanılan, kimyasallara ve yüksek basınca dayanıklı özel paslanmaz çelik kazanlar ürettiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

ŞİFRE KIRILINCA DÜĞMEYE BASILDI

Ali K.'nin iş yerine alıcı kılığında gelen polis, gizlice deponun içine ve dışına kameralar yerleştirdi. Ev, iş yeri ve telefonunu ise dinlemeye alan polis ayrıca Ali K.'nin güvenlik kameralarının şifrelerini kırdı. Müşterilerin depolara her zaman kiralık minibüslerle gece yarısı geldiğini, kameraların kapatıldığını ve siyah plastiklere sarılmış kazanları gizlice yüklediğini gören polis, operasyon için harekete geçti.

Uyuşturucu baronlarının vazgeçilmeziydi! Kaynakçı Ali, Hollanda’da yakayı ele verdi

ÇORBA VE ZEYTİNYAĞI SAVUNMASI

Ali K. evine düzenlenen baskınla polis tarafından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde kazanların müşterilerin çorba veya zeytinyağıyla doldurulduğunu, uyuşturucuyla alakasının olmadığını öne sürdü.

Uyuşturucu baronlarının vazgeçilmeziydi! Kaynakçı Ali, Hollanda’da yakayı ele verdi

AJANDASI ORTAYA ÇIKTI

Ancak atölyede yapılan kontrollerde ele geçirilen bir ajanda, Ali K.'nin uyuşturucu dünyasında "vazgeçilmez bir halka" olduğunu ortaya çıkardı. Ali K.'nin kazanlarını sattığı Brabant (Roosendaal, Someren, Vessem), Güney Hollanda (Giessenburg, Oud-Beijerland) ve Groningen'de (Groningen) da faaliyet gösteren onlarca depoda uyuşturucu üretildiği ortaya çıktı.

Uyuşturucu baronlarının vazgeçilmeziydi! Kaynakçı Ali, Hollanda’da yakayı ele verdi

GÖZALTINDA TÜRKLER DE VAR

Sabah'ta yer alan habere göre son 6 ay içerisinde Ali K.'nin ürettiği kazanlardan yola çıkan polis, Avrupa genelindeki 37 laboratuvara baskın yaptı. Depolarda binlerce ton uyuşturucu ele geçirilirken, laboratuvarlarda günlük kokain üretim kapasitesinin 150 ila 200 kilogram olduğu, bunun piyasa değerinin ise 4,5 ila 8 milyon euro olduğu tespit edildi. Polis, operasyonlarda Türklerinde aralarında bulunduğu 27 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu baronlarının vazgeçilmeziydi! Kaynakçı Ali, Hollanda’da yakayı ele verdi

TUTUKLANDI

Ailesinin Türkiye'de yaşadığını ve bir oğlunu uyuşturucudan kaybettiğini iddia etse de Ali K.'nin Türkiye'de yakalanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Rawi Ali Quereshi gibi uyuşturucu baronlarıyla çalıştığı belirlendi. Ali K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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