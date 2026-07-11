Lezzeti ve aromasıyla damak çatlatan Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor. 40 dereceyi aşan sıcaklarda toplanan karpuzlar, tarlada 8-8,5 TL arasında satılıyor.

Lezzetini Karacadağ'ın serin, verimli ve mineral oranı yüksek topraklarından alan, iriliğiyle ün kazanan Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor. Kentte geleneksel yöntemlerle Karacadağ bölgesinde yetiştirilen karpuzlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda tarlalardan toplanıyor. Erken saatlerde mesaiye başlayan tarım işçileri, zorlu hava şartlarına rağmen hasadı sürdürüyor. Tarlalardan kamyonlara yüklenen Diyarbakır karpuzu, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek sofralarda yerini alıyor. Diyarbakır karpuzunda verimli sezon geçirilirken, aromasıyla dikkat çekiyor.

Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor! İşte tarla fiyatı

DEKARDA 8 TON VERİM

Tarımsal Sanayi İş Adamları Birlik Başkanı Mehmet Atik, bu sene normalin dışında yağış alındığını, bu yağışların kök çürüklerine sebep verdiğini söyledi. Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde geceleri serin, gündüzleri sıcak, nemsiz olduğu için Diyarbakır karpuzunun Karacadağ bölgesindeki karpuzun aromasının çok değişik olduğunu belirten Atik, verim olarak, çekirdeksiz karpuzda dekarda 8 ton ve üzeri aldıklarını ifade etti.

Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor! İşte tarla fiyatı

"ÇİFTÇİYE YARDIMCI OLMAK LAZIM"

Atik, Diyarbakır karpuzunun Adana karpuzuna benzemediğini dikkat çekerek, "Çok sulu ve aroması çok güzel bir karpuzdur. Bu bölgenin altı süzgeçli olduğu için aroması daha güzel oluyor. Birde girdiler çok pahalı. Güzel verim alıyoruz ama gübre, ilaç, elektrik, su girdileri çok pahalı ve çiftçi senede bir para alıyor. Ayda elektrik kurumuna para vermek zorundayız, gübre peşin vermek zorundayız, bankaların faizi yüzde 50'leri geçmiş. Çiftçiye bu ödemeler konusunda yardımcı olmak lazım" dedi.

Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor! İşte tarla fiyatı

"TARLADA KARPUZUN KİLOSU 8-8,5 LİRA"

Bu sene bir çiftçi olarak bin dönüme yakın karpuz ekimi olduğunu aktaran Atik, "Verimde, kalitede iyiyiz, ama fiyat ve çok yüksek nakliyeler ödüyoruz. Kotalı ekim yapmış olsaydık; örneğin Diyarbakır'ın 50 bin dönüme ihtiyacı var o zaman farklı olurdu. Buradan Erzurum'a 3 bine nakliye var. Kotalı ekime geçmemiz lazım. Geçen sene soğan kamyonlarla sokağa döküldü, bu sene bu sene soğanın kilosu 38-40 lira. Kotalı ekim olursa bunların hepsi çözülür. Bizde tarlada karpuzun kilosu 8-8,5 lira. Bizi tatmin eden nedir? Helal, temiz paradır. Pazar ile burası arasında yüzde yüz fark ediyor. Köyümde 300'ün üzerinde işçi çalışıyor" diye konuştu.

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