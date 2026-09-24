Adana’da polis ekiplerinin gözaltına almak için adresine geldiği şüpheli, ekiplere zor anlar yaşattı. Polise önce ateş açıp sonra el bombası ile saldırmaya çalışan şüpheli 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde Atakent Mahallesi’nde hareketli anlar yaşandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı gözaltına almak üzere adrese gelen ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hemen harekete geçti.

Adana’da hareketli anlar! El bombası ile polise direndi

CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ

Dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranan cezaevi firarisi olan Mehmet Şirin D. polise teslim olmamak için önce tabanca ile ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti.

Adana’da hareketli anlar! El bombası ile polise direndi, 1 saat sonra gözaltına alındı

EL BOMBASINI GÖSTERİP PİMİ ÇEKTİ

Mehmet Şirin D., pencereden dışarı doğru rastgele ateş açarak teslim olmak istemedi. Ardından Mehmet Şirin D., el bombasını gösterip pimi çekti. Bunun üzerine bölgeye terörle mücadele, özel harekat, bomba imha uzmanları ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

Adana’da hareketli anlar! El bombası ile polise direndi, 1 saat sonra gözaltına alındı

1 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmalarının ardından söz konusu Mehmet Şirin D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Pimi çekilmiş el bombası ise, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyete götürüldü.

Adana’da hareketli anlar! El bombası ile polise direndi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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