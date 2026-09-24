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Dünya

Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi

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Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi

ABD'nin Washington eyaletinde geliştirilen sıra dışı bir teknoloji, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu. İlk bakışta bilim kurgu filmlerini andıran sistem, somon balıklarının baraj gibi engelleri aşmasına yardımcı olmak için tasarlandı.

Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi

"Somon Topu" olarak adlandırılan sistemde balıklar, uzun ve esnek tüplerin içine alınıyor. Ardından pnömatik sistem sayesinde tüp boyunca hızla taşınarak engelin diğer tarafındaki suya ulaştırılıyor.

Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi

BARAJI AŞAMAYAN SOMONLARA SIRA DIŞI ÇÖZÜM

Sistemin temel amacı, somonların doğal göçleri sırasında karşılaştıkları insan yapımı engelleri aşmalarını kolaylaştırmak.

Özellikle barajların bulunduğu bölgelerde kullanılan teknoloji, balıkların bir noktadan diğerine taşınmasını sağlıyor. Geleneksel taşıma yöntemlerinden farklı olarak somonlar uzun tüplerin içerisinde ilerliyor.

Sistemin görüntüleri ise balıkların adeta havaya "fırlatıldığı" izlenimini verdiği için yıllar içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi

GÜNDE 50 BİN SOMON TAŞIYABİLİYOR

Öte yandan istemin kapasitesi oldukça yüksek. “Somon Topu”nun uygun koşullarda günde 50 bin somonu taşıyabildiği biliniyor.

Teknolojinin arkasında Washington eyaletinin Bellevue kentinde kurulan Whooshh Innovations şirketi bulunuyor. Şirket, sistemi 2010 yılında hayata geçirmişti.

Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi

JOHN OLIVER'IN PROGRAMINA DA KONU OLDU

Sıra dışı sistem yalnızca bilim ve çevre çevrelerinde değil, televizyon dünyasında da gündem oldu. “Somon Topu”, HBO'da yayınlanan Last Week Tonight with John Oliver programında da ekranlara taşındı.

Balıkların uzun tüplerden hızla geçirilmesini gösteren görüntüler, sistemin “Somon Topu” adıyla dünya çapında tanınmasını sağladı.
 

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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