Balıkları top gibi fırlatıyorlar! Nedeni görenleri şaşkına çevirdi
ABD'nin Washington eyaletinde geliştirilen sıra dışı bir teknoloji, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu. İlk bakışta bilim kurgu filmlerini andıran sistem, somon balıklarının baraj gibi engelleri aşmasına yardımcı olmak için tasarlandı.
"Somon Topu" olarak adlandırılan sistemde balıklar, uzun ve esnek tüplerin içine alınıyor. Ardından pnömatik sistem sayesinde tüp boyunca hızla taşınarak engelin diğer tarafındaki suya ulaştırılıyor.
BARAJI AŞAMAYAN SOMONLARA SIRA DIŞI ÇÖZÜM
Sistemin temel amacı, somonların doğal göçleri sırasında karşılaştıkları insan yapımı engelleri aşmalarını kolaylaştırmak.
Özellikle barajların bulunduğu bölgelerde kullanılan teknoloji, balıkların bir noktadan diğerine taşınmasını sağlıyor. Geleneksel taşıma yöntemlerinden farklı olarak somonlar uzun tüplerin içerisinde ilerliyor.
Sistemin görüntüleri ise balıkların adeta havaya "fırlatıldığı" izlenimini verdiği için yıllar içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.
GÜNDE 50 BİN SOMON TAŞIYABİLİYOR
Öte yandan istemin kapasitesi oldukça yüksek. “Somon Topu”nun uygun koşullarda günde 50 bin somonu taşıyabildiği biliniyor.
Teknolojinin arkasında Washington eyaletinin Bellevue kentinde kurulan Whooshh Innovations şirketi bulunuyor. Şirket, sistemi 2010 yılında hayata geçirmişti.
JOHN OLIVER'IN PROGRAMINA DA KONU OLDU
Sıra dışı sistem yalnızca bilim ve çevre çevrelerinde değil, televizyon dünyasında da gündem oldu. “Somon Topu”, HBO'da yayınlanan Last Week Tonight with John Oliver programında da ekranlara taşındı.
Balıkların uzun tüplerden hızla geçirilmesini gösteren görüntüler, sistemin “Somon Topu” adıyla dünya çapında tanınmasını sağladı.