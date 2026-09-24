ÖZEL | A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Bartuğ Elmaz'a büyük övgü: "Rodri ve Busquets'i andırıyor"

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki gelecek vadeden ismi Bartuğ Elmaz’ın eski teknik direktörlerinden Ceyhun Müderrisoğlu ve Fabrice Vandeputte, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Tecrübeli teknik adamlar, sergilediği performansla ilk kez A Milli Takım daveti alan Elmaz’ın gelişimi süreci, potansiyeli ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu.

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Sarı-lacivertli formayı şans bulduğu her dakika başarıyla terleten Bartuğ Elmaz, özellikle yeni sezonda sergilediği hırslı ve etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen ve milli sevinci ilk kez yaşayan Elmaz, gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Yetenekli ismin bir dönem Galatasaray altyapısında beraber çalıştığı teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu ve Marsilya B Takımı’ndan hocası Fabrice Vandeputte, öğrencileriyle ilgili Türkiye Gazetesi'ne önemli açıklamalar yaptı.

MÜDERRİSOĞLU: “TEKNİĞİ FARK OLUŞTURDU”

Bartuğ Elmaz ile altyapıda beraber çalıştığı dönemi anlatan teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, “Galatasaray’a ilk geldiğinde çok küçüktü; henüz 8-9 yaşlarındaydı. Altyapıdaki ilk hocası bendim. Bulunduğu grup içinde top tekniğiyle hemen dikkat çeken ve fark oluşturan oyuncuların başında geliyordu. Onunla daha sonra bu kez U19 ve U21 yaş kategorilerinde çalıştım. Alt yaş gruplarından itibaren her sene üzerine koyarak gelişen bir oyuncuydu. U15’ten itibaren milli takımda forma giymeye başladı. 17 yaşında yarışmacı gruplara geldiğinde iyi bir performans gösterdi. O seviyede hem Türkiye’de hem de Avrupa maçlarında dikkat çeken bir oyuncuydu.” dedi.

Bartuğ Elmaz

“OYUN GÖRÜŞÜ VE ZEKÂSI ÇOK İYİ”

Öğrencisinin teknik ve mental özelliklerinden bahseden Müderrisoğlu, “Bartuğ, UEFA Youth League ve milli takımlar vasıtasıyla oynadığı uluslararası maçlarda dikkat çeken ve izlenen bir isimdi. Galatasaray’dan Marsilya’ya transferinde böyle kulvarlarda oynadığı maçlar da etkili oldu. Bartuğ, top tekniği yüksek ve iki ayağını da kullanan bir oyuncu. Özellikle hücum anlamında oyun görüşü ve zekâsı iyi olan bir futbolcu. Uzun top atma ve duran topları kullanma konusunda iyi ve çok etkilidir. Frikiklerden golleri vardır. Fenerbahçe’de duran top kullanma fırsatı ona geldiğinde iyi bir şekilde değerlendirecektir.” diye konuştu.

“AVRUPA’YA ADIM ATACAKTIR”

23 yaşındaki yeteneğin kısa süren Avrupa macerasına değinen 44 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti: “Marsilya takımı da büyük bir kulüp. Genç yaşlarda oralara gidip oynamak kolay değil çünkü Marsilya’daki oyuncuların antrenman geçmişiyle sizin antrenman geçmişiniz bir değil. Eğer Galatasaray A Takımı’nda biraz daha süre alıp gitseydi bence Avrupa’da daha fazla oynama şansı elde edebilirdi. Bartuğ, henüz 23 yaşında ve ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe’de daha çok süre alabilir. Milli takıma seçilmesinden dolayı ayrı bir mutluluk duyduk. İnşallah oralarda şansını daha iyi kullanırsa yeniden bir Avrupa macerasına adım atabilir.”

Bartuğ Elmaz

“GUENDOUZİ VE KANTE ONU GELİŞTİRİR”

Gelecek vadeden ismin sarı-lacivertli ekipte bulduğu fırsatlara ayrı bir parantez açan deneyimli teknik adam, “Bartuğ’un yavaş yavaş artık daha fazla süre alması gerekiyor. Kendi bölgesinde Guendouzi ve Kanté gibi iki kaliteli oyuncuyla oynuyor. İkisinden de öğreneceği çok şey var; özellikle de Kanté’den. Süre aldığında hücum ve topu kullanma anlamında bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bu sezon kendisine bazı maçlarda süre verildi ve etkili olduğu maçlar da oldu. O yüzden bundan sonraki aşamalarda daha fazla şans bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

“MONTELLA BARTUĞ’U DEĞERLENDİREBİLİR”

Öğrencisinin milli davet almasıyla ilgili düşüncelerini anlatan Ceyhun Müderrisoğlu, “O, modern futbolun gerektirdiği özellikleri taşıyan bir oyuncu. Milli takımımızı temsil etmesi çok gurur verici bir duygu. Milli takımda oynamak ve süre almak biraz daha zordur. Oralarda da çok kaliteli oyuncular var ve rekabet çok yüksek olacaktır. Bartuğ’un kendi takımında daha fazla süre aldıktan sonra milli takıma daha faydalı olacağına inanıyorum. Önümüzde Montella’nın Bartuğ’a şans verebileceği Uluslar Ligi maçları var. Montella, bu maçlarda onu değerlendirecektir.” sözlerini sarf etti.

“MİLLİ MAÇLARI KALDIRABİLECEK YAPIDA”

Milli takımdaki mücadelenin Bartuğ’a sağlayacağı katkıyı değerlendiren Müderrisoğlu, “Onun bölgelerinde diğer önemli takımlarda oynayan kuvvetli oyuncularımız var ama onların arasında oyuna sonradan girip şansını iyi kullanacak ve aldığı süreyi artıracaktır. Bartuğ, milli takımımızla zorluk seviyesi en yüksek maçları oynayacak. Rakiplerimiz son derece güçlü ve zorlu. Böyle maçlarda oynaması büyük bir tecrübe ve performansına katkı sağlayacaktır. Mental olarak bu tarz maçları kaldırabilecek düzeyde. Psikolojik olarak zorluklarla başa çıkabilecek bir yapısı var. Özgüveni yüksek bir oyuncu. Bu zorlu kulvarlarda oynaması gelişimini artıracaktır.” dedi.

Bartuğ Elmaz

“BUSQUETS’İN OYUN TARZINA SAHİP”

Genç oyuncuyu yetenek olarak dünyaca ünlü isimlere benzeten tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: “Topu kullanması, soğukkanlılığı ve oyun görüşü açısından Sergio Busquets’in oyun tarzına benzetiyorum. Bartuğ’un üst düzey müsabakalarda, Fenerbahçe’de ve milli takımlarda daha fazla süre bulması için eksik taraflarını gidermesi gerekiyor. Defansif anlamda daha agresif olmalı, daha iyi savunma yapmalı ve daha fazla ikili mücadele kazanan bir oyuncu olmalı. Zaten topu kullanma ve ofansif anlamda yeterince iyi bir oyuncu. Bu şekilde potansiyelini daha net olarak ortaya koyacaktır.”

VANDEPUTTE: “OYUN ZEKÂSI BENİ ŞAŞIRTTI”

Bartuğ Elmaz’ın Marsilya B Takımı’ndan hocası Fabrice Vandeputte, öğrencisindeki potansiyeli değerlendirerek, “Bartuğ’u antrenmanda ilk gördüğümde tekniği ve oyun görüşü beni hemen etkiledi. Dahası, son derece cana yakın, saygılı ve çok dengeli bir genç adamla karşılaştım. Arada dil engeli olmasına rağmen talimatlarımızı çok çabuk anladı. İlk maçlarda taktiksel açıdan uyum sağlama yeteneği ve oyun zekâsı beni şaşırttı. Elmaz'ın top kontrolü, pas verme ve top sürme gibi teknik yetenekleri çok iyi seviyede. Teknik yetenekleri ve oyun anlayışı açısından Rodri’ye benzeyen bir profile sahip.” dedi.

“KANTE VE GUENDOUZİ ONUN İÇİN ŞANS”

Öğrencisinin Fenerbahçe’deki geleceğine vurgu yapan Fransız çalıştırıcı, “Umarım Elmaz, giderek daha fazla süre alır ve N'Golo Kanté ve Mattéo Guendouzi'yi tamamlayıcı bir rol üstlenebilir. Çok iyi seviyedeki bu iki oyuncuyla her gün bir arada olmak onun için büyük bir şans çünkü bu sayede daha da gelişebilir.” tespitinde bulundu.

“ENERJİSİNİ MİLLİ TAKIMA YANSITACAKTIR”

23 yaşındaki oyuncunun milli takıma olası katkısından bahseden Vandeputte, son olarak şöyle konuştu: “Bartuğ, A Milli Takıma ilk kez çağrıldı. Onun adına çok mutluyum ve bu durum onun sıkı çalışmasının bir sonucudur. Oyun zekâsı ve gençlik enerjisini ortaya koyup takıma yansıtabilir. Türkiye Milli Takımı’na çağrılmak kolay bir mesele değil. İlk kez seçilme şansını yakalamak için çok çalışması gerekti. Takıma oyun zekâsını, tekniğini, gençliğini ve aynı zamanda takıma iyi ruh halini (neşesini) de katabilir. Milli takım, oyunuyla güvenilirlik katan ve sahada genellikle doğru kararlar veren rekabetçi bir oyuncuya kapılarını açıyor.” şeklinde konuştu.

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