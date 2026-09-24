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Spor

Türk devinden Richarlison için resmi teklif hazırlığı

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Türk devinden Richarlison için resmi teklif hazırlığı
Başlık ResmiTürk devinden Richarlison için resmi teklif hazırlığı

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison için teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuya ülkesinden de taliplerin olduğu belirtildi.

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Sarı lacivertlilerin Premier Lig ekibi Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison'u listesine aldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI

TeamTalk'ta yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Fenerbahçe, ara transfer döneminde İngiliz ekibine resmi teklif yapmayı planlıyor. Brezilyalı golcünün adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de sarı lacivertlilerle anılmıştı.

BREZİLYA'DAN TALİPLERİ VAR

Sarı lacivertlilerin gündemindeki oyuncuyu Brezilya'dan Botafogo ve Vasco da Gama'nın yanı sıra Atletico Mineiro'nun da takip ettiği aktarıldı.

Türk devinden Richarlison için resmi teklif hazırlığı
Başlık ResmiTürk devinden Richarlison için resmi teklif hazırlığı

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan Richarlison, bu sezon İngiliz ekibinde yalnızca bir karşılaşmada görev aldı. 2022 yılından bu yana Tottenham formasıyla 134 maçta görev yapan Brezilyalı hücumcu, 32 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Richarlison, forvet bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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