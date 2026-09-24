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Türkiye'de kış saatine geçilecek mi, saatler geri alınacak mı?

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Türkiye'de kış saatine geçilecek mi, saatler geri alınacak mı?
Başlık ResmiTürkiyede kış saatine geçilecek mi, saatler geri alınacak mı?

Türkiye'de kış saati uygulaması ve saatlerin geri alınıp alınmayacağı, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Avrupa'da ekim sonunda yapılacak saat değişikliği yaklaşırken Türkiye'deki mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

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Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'deki saat uygulaması yeniden gündeme geldi. Avrupa'da ekim sonunda yapılacak saat değişikliği yaklaşırken, Türkiye'de 2026 yılında kış saatine geçilip geçilmeyeceği ve saatlerin geri alınıp alınmayacağı araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİNE GEÇİLECEK Mİ?

Türkiye'de 2026 yılında kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Yaz-kış saati uygulamasına yeniden dönülmesi yönünde alınmış bir karar ya da hazırlık bulunmuyor. Türkiye, 2016'dan bu yana yıl boyunca aynı saat düzenini kullanıyor.

Mevcut sistem, 2016 yılında alınan kararla uygulanmaya başlamıştı. Sonbaharda saatlerin bir saat geri alınmasını öngören düzenleme kaldırılmış ve yaz saati uygulamasının yıl boyunca sürdürülmesine karar verilmişti. Bu nedenle Türkiye'de mevsim değişiklikleriyle birlikte saatler ileri veya geri alınmıyor.

Türkiyede kış saatine geçilecek mi, saatler geri alınacak mı?
Başlık ResmiTürkiyede kış saatine geçilecek mi, saatler geri alınacak mı?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de saatler 2026 sonbaharında da geri alınmayacak. Böylece Türkiye yıl boyunca UTC+3 zaman diliminde kalmaya devam edecek.

Saatlerin Türkiye'de değişmemesi, Avrupa ile olan saat farkında ise sonbaharda değişiklik yaşanmasına neden olacak. Avrupa ülkelerinin kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye ile bazı ülkeler arasındaki saat farkı bir saat artacak. Bu durum özellikle uçuş saatleri, çevrim içi toplantılar ve yurt dışı bağlantılı çalışma programlarında yeniden hesaplama yapılmasını gerektirebilir.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NE ZAMAN GEÇİLİYOR?

Avrupa'da yaz saati uygulaması ekim ayının son pazar günü sona eriyor. 2026 yılında bu tarih 25 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Avrupa ülkelerinde saatler bu tarihte bir saat geri alınarak standart saate geçilecek.

Türkiye ise bu değişikliğe katılmayacak. Dolayısıyla 25 Ekim gecesi Türkiye'deki saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Avrupa'da saatlerin geri alınmasıyla birlikte Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı kış dönemi boyunca yeniden değişecek.

Editör : İREM ÖZCAN
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