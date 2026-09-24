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Spor

Fenerbahçe'den yasa dışı bahis sitelerine suç duyurusu

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Fenerbahçe'den yasa dışı bahis sitelerine suç duyurusu
Başlık ResmiFenerbahçeden yasa dışı bahis sitelerine suç duyurusu

Fenerbahçe, kulübün adı ve kurumsal kimliğinin yasa dışı bahis platformlarına ait internet sitelerinde izinsiz şekilde kullanıldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, yasa dışı bir bahis firması ile sponsorluk anlaşmasının olmadığını ve yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün adı ve kurumsal kimliğinin, yasa dışı bir bahis platformuna ait üç farklı internet sitesinde, bilgimiz ve onayımız dışında kullanılarak, söz konusu platformun Fenerbahçe Spor Kulübü’nün “resmi sponsoru” olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün söz konusu şirketle veya herhangi bir yasa dışı bahis platformuyla hiçbir sponsorluk anlaşması, ticari ilişkisi ya da iş birliği bulunmamaktadır.

Kulübümüzün adının ve kurumsal kimliğinin izinsiz ve yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, sorumlular hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan hukuki süreç kapsamında Savcılık makamınca ivedilikle gerekli inceleme ve araştırmalara başlanarak ilgili internet sitelerine İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23.09.2026 tarihli ve 2026/10330 D. İş sayılı kararı ile derhal erişim engeli getirilmiştir. Konuya ilişkin hukuki süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli tüm yasal işlemler ivedilikle yürütülmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yasa dışı bahisle mücadeledeki kararlı tutumumuzu sürdürürken Kulübümüzün adının, armasının ve kurumsal kimliğinin, sporun temel değerlerine ve toplumsal sorumluluk anlayışımıza aykırı bu tür faaliyetlerle ilişkilendirilmesine hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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