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Kültür - Sanat

Festival yarın başlıyor! Kültür Yolu’nda yirminci durak İstanbul olacak

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Festival yarın başlıyor! Kültür Yolu’nda yirminci durak İstanbul olacak
Başlık ResmiFestival yarın başlıyor! Kültür Yolu’nda yirminci durak İstanbul olacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında 20’nci durağı İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

2021 yılında “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” adıyla başlayan festival; dünyaca ünlü orkestralardan sergilere, sahne sanatlarından çocuk faaliyetlerine, Beyoğlu’ndan Moda’ya, Boğaz’dan Şile’ye uzanan gastronomi rotalarına kadar zengin bir program sunacak.

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Royal Philharmonic Orchestra ve National Arab Orchestra’nın özel konserlerinden Stanislavsky Bale Gala’dan “Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet” sergisine kadar uzanan zengin programıyla İstanbul Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanını kültür ve sanatla buluşturacak.

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Festival çerçevesinde “Ayasofya Hattatı” olarak da tanınan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin (vefatının 150. sene-i devriyesi münasebetiyle TÜYEK tarafından “Hattın Efendisi Kazasker Mustafa İzzet Efendi” sergisi de açılacak.

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