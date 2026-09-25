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Ekonomi

İDAKON Yapı'dan Anadolu Yakası’na 4,2 milyarlık iki proje

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İDAKON Yapı'dan Anadolu Yakası’na 4,2 milyarlık iki proje
Başlık ResmiİDAKON Yapıdan Anadolu Yakası’na 4,2 milyarlık iki proje

İDAKON Yapı’nın İstanbul Anadolu Yakası’nda hayata geçirdiği İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız projelerinin tanıtımı yapıldı. İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi İdris Değer, iki projeden 4,2 milyar TL hasılat beklentileri olduğunu söyledi.

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|
Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

İDAKON Yapı’nın İstanbul Anadolu Yakası’nda hayata geçirdiği İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız projeleri tanıtıldı. Şirket, yeni projeleri kapsamında İstanbul Anadolu Yakası’nda toplam 433 konut ve 23 ticari üniteyi hayata geçiriyor. Sancaktepe’de hayata geçirilen İDAPARK Yıldız, toplam 134 konuttan oluşuyor. İDAKON Yapı ve Asan Yapı ortaklığında hayata geçirilen İDAPARK Paşaköy projesi ise 6 blokta 299 konut ile 23 ticari üniteden oluşuyor. Zemin etütleri İstanbul Üniversitesi ve betonarme statik projeleri İstanbul Teknik Üniversitesinin kontrolünde gerçekleştirilecek her iki projede hayat 30 ay sonra başlayacak. Projelerde satış seviyesi yüzde 5’e ulaşırken, şirket kentsel dönüşüm projeleriyle de ilgilendiğini açıkladı.

METREKARE FİYATI 80 BİN TL

İDAPARK Yıldız projesinde fiyatlar 9 milyon 970 bin TL’den başlarken peşin ödemelere özel yüzde 20’lik indirim sunuluyor. Metrekare fiyatı ise 85 bin TL’den başlıyor. İDAPARK Paşaköy projesinde ise satış fiyatları 7 milyon 735 bin TL’den başlarken peşin ödemeye yüzde 25’lik indirim uygulanıyor. Burada metrekare fiyatı ise 80 bin TL’den başlıyor. İki projeden 4,2 milyar TL hasılat beklentileri olduğunu belirten İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi İdris Değer, “İDAPARK Yıldız’da yüzde 75’e ulaşan yeşil alan oranı, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ve metro başta olmak üzere güçlü ulaşım bağlantıları öne çıkıyor. İDAPARK Paşaköy ise 299 konutu, 23 ticari ünitesi, 2+1’den 5+1’e uzanan geniş daire seçenekleri ve kapsamlı sosyal donatılarıyla daha büyük ölçekli bir hayat alanı sunuyor” dedi.

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YENİ PROJE HALKALI’DA

İdris Değer, fon skandalı sonrası konutun güvenli liman olma özelliğini pekiştirdiğini söyledi. Değer ayrıca, Halkalı’da da bir proje tanıtmayı planladıklarını ifade etti.

İDAKON Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Ali Hasan Kılıç da “İDAKON Yapı olarak bugüne kadar 500 bin metrekarenin üzerinde inşaatı başarıyla tamamladık. Amacımız yalnızca konut üretmek değil; site sakinlerinin kendilerini iyi hissedecekleri, aileleriyle güven ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri, bulunduğu çevreye de değer katacak nitelikli projeler ortaya koymak” diye konuştu. İstanbul Anadolu Yakası’nın gelişim potansiyeline de dikkat çeken Kılıç, şöyle konuştu:

Her iki projemizin lokasyonunu belirlerken bölgenin bugünkü imkânlarının yanı sıra gelecekte taşıyacağı potansiyeli de dikkate aldık. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, sağlık ve eğitim yatırımları ile sosyal hayat olanaklarının çeşitlenmesi Anadolu Yakası’nın bu bölgelerini her geçen gün daha önemli hâle getiriyor. Biz de tecrübemizi doğru lokasyon, nitelikli mimari ve güçlü hayat standartlarıyla bir araya getirmeyi önemsiyoruz.

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