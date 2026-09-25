Sinemada bu hafta | Jason Statham yine tek kişilik bir ordu! Deniz üstü köpürür...

İngiliz oyuncu Jason Statham, yine vazife başında! Aktörün başrolünde olduğu “İsyan”, büyük kısmı bir gemide geçen, klişelerle dolu ama seyir zevki veren bir aksiyon filmi…

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Aksiyon sinemasının kadrolu aktörü Jason Statham, kariyeri boyunca sık sık bir şeylerin eskisi olarak karşımıza çıktı. Eski polis, eski asker, eski paralı asker, eski ajan… Ancak her defasında bir mesele patlak verdiğinde, tozlu rafa kaldırdığı kabiliyetlerini tekrar kuşandı.

CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Statham hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcısı olduğu “İsyan” (Mutiny) adlı yapımda ise patronun ölümünden sorumlu tutulan yine eski bir polis karakteriyle karşımıza çıkıyor. Yönetmenliğini Jean-François Richet’nin üstlendiği yapımda Annabelle Wallis, Adrian Lester, Arnas Fedaravicius ve Roland Møller gibi isimler de rol alıyor. Cole Reed, yaşadığı bazı hadiseler sebebiyle polis teşkilatından ayrılmış, artık meşhur iş adamı Tibu’nun güvenliğini sağlamaktadır. Nakliye şirketini satmaya hazırlanan Tibu, zamanında hayatını kurtaran Cole’u bir eleman değil, arkadaş gibi görüyor. Ancak satış için devir anlaşması yapılırken iş adamı, makam otomobilinde esrarengiz adamların saldırısına uğruyor. Cole ise bu defa onu koruyamıyor; bir de üstüne “patronunu öldürdü” suçu atılıyor. Her yerde aranan adam, çareyi patronunun nakliye gemisine sığınmakta buluyor. Gemide kovalamaca yaşarken mülteci kaçakçılığı gibi illegal işlerin yapıldığını ve büyük bir komplonun döndüğünü anlıyor. Cinayetin perde arkasını aydınlatmak ve masumiyetini ispat etmek için kavga veriyor. Hadiseye ABD deniz kuvvetleri bile karışıyor!

TANIDIK HİKÂYE TANIDIK SON

Niçin “İsyan” adının verildiği anlaşılmayan filmde, esasında “eski bir devlet görevlisinin belaya çekilmesi ve kendi başına adaleti tesis etmeye çalışması” gibi tanıdık bir hikâye seyrediyoruz. Zaten eserin tamamı da aksiyon ve gerilim sinemasının klişe unsurlarından meydana geliyor; orijinallik dert edilmiyor ve final beklentilere uygun olarak gerçekleşiyor. Mültecilik meselesi de esere dâhil edilerek sathi şekilde “kullanılıyor”! Fakat bütün bunlara rağmen seyir zevki veren, eski usul bir film ortaya çıkarılıyor. Evet, deniz gibi derin bir senaryo yok ama gemi motoru gibi işlek bir aksiyon var! Bu noktada Statham, sert bakışları ve ölçülü performansıyla her şeye rağmen filmi sırtlıyor. Peki, bütün bunlar dijital ortamların öne çıktığı bir zamanda seyirciyi sinema salonlarına kadar çekmek için yeterli mi? Artık değişen seyirci alışkanlıkları sebebiyle büyük yapımlar veya meşhur yönetmenlerin filmleri salon için heyecan uyandırıyor. Dolayısıyla “İsyan”ın gişedeki şansı azalıyor…

Yönetmen: Jean-François Richet

Tür: Aksiyon, gerilim

Ülke: ABD, İngiltere

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