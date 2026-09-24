Bakan Şimşek'ten 'istifa' iddialarına cevap: Spekülatif haberlere itibar edilmemelidir

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, sosyal medyada yayılan istifa iddialarını yalanladı. Şimşek, ekonomik istikrarı hedef alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunurken, DMM de söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ya da istifa talebinde bulunduğu yönündeki iddialar gündeme geldi. Şimşek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ekonomik istikrarı hedef alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Şimşek yaptığı açıklamada, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

DMM DE İDDİALARI YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

"ADLİ SÜREÇLER YÜRÜTÜLÜYOR"

Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir.

Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur"



| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala