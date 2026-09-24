Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'istifa' iddialarına cevap: Spekülatif haberlere itibar edilmemelidir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bakan Şimşek'ten 'istifa' iddialarına cevap: Spekülatif haberlere itibar edilmemelidir
Başlık ResmiBakan Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları asılsızdır

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, sosyal medyada yayılan istifa iddialarını yalanladı. Şimşek, ekonomik istikrarı hedef alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunurken, DMM de söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Kaydet
|

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ya da istifa talebinde bulunduğu yönündeki iddialar gündeme geldi. Şimşek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ekonomik istikrarı hedef alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Şimşek yaptığı açıklamada, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

DMM DE İDDİALARI YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

"ADLİ SÜREÇLER YÜRÜTÜLÜYOR"

Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir.

Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BOŞ SALONA KONUŞTU
BOŞ SALONA KONUŞTU
Gazze Kasabı'na BM'de protesto!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
Fon krizine ilişkin ilk açıklama
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
Fon soruşturmasında 2 özel jet ve yata el konuldu
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Milyarlık işlemler için "ticari ilişki" savunması
"BURADA İŞİM BİTMEDİ"
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Milli boksör Havvanur Kethüda tarih yazdı
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Türk devinden Richarlison operasyonu
"RODRI VE BUSQUETS'İ ANDIRIYOR"
Bartuğ Elmaz'a büyük övgü
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
Rus sanayisi savaşa hazırlanıyor
BM'DE İSYAN ETTİ
BM'DE İSYAN ETTİ
'En genç nüfuz bizde' dedi, yardımı reddetti
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
Şanlıurfa depremi sonrasında rahatlatan açıklama
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
Gerilim sürüyor: Mirası iki ismi karşı karşıya getirdi
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gazze Kasabı'na BM'de protesto! Boş salona konuştu
Gazze Kasabı'na BM'de protesto!
Kaydet
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı:
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı: "Burada işim bitmedi"
Kaydet
Sansür işe yaramadı! Macklemore cevabını sahneden verecek:
Macklemore geri adım atmadı! Filistin turnesi geliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.