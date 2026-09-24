Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı: "Burada işim bitmedi"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynanacak mücadele öncesi takımın son durumunu değerlendirdi. Takımda önemli eksikler bulunduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının geride kaldığını belirtti. Montella ayrıca kendisine gelen teklifleri geri çevirdiğini ve A Milli Takım'daki görevinin henüz bitmediğini kaydetti.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan, Fransa maçı öncesi Kocaeli Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VAR"

Takımdaki kritik eksiklere dikkat çeken Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun’un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradalar." diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI’NDA ÇOK BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIK"

Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın geride kaldığını ve takımda güven konusunda bir sorun olmadığını belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Dünya Kupası’nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda. Güven konusunda da bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz. Yarın da o maçlardan birini yaşayacağız." dedi.

Vincenzo Montella

"BURADA İŞİM BİTMEDİ"

A Milli Takım'da işinin bitmediğini ve yeni başarılar elde etmek için motive olduklarını kaydeden Vincenzo Montella, "Ben A Milli Futbol Takımı’na çok çok bağlıyım. 21 Eylül’de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası’na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası’na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi’nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için. Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve katetmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella

"FARKLI FARKLI TEKLİFLER GELDİ"

Teklifler aldığını ancak kalbinin milli takımla olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Dünya Kupası’ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Bu seviyede dört maçımız var. Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste dört maç oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan, işimizi en iyi şekilde nasıl yapabileceğimizi ve ülkemizi nasıl temsil edebileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız." şeklinde konuştu.

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