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Spor

Fransa'da Zinedine Zidane'dan Türkiye itirafı: "Beklemiyorduk"

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Fransa'da Zinedine Zidane'dan Türkiye itirafı:
Başlık ResmiFransada Zinedine Zidanedan Türkiye itirafı: Beklemiyorduk

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Fransa'nın Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun çıkaracaklardır." dedi.

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Zidane ve orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Fransa Milli Takımı'na futbolcu olarak girmesinin üzerinden 32 sene geçtiğini ve hala aynı heyecana sahip olduğunu belirten Zidane, takım olarak yine kupa kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

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"TAKIM OLARAK KAZANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Şu ana kadar üç antrenman yaptıklarına dikkati çeken Zidane, tek planlarının kazanmak olduğunu ve yarın güzel bir maç olacağını kaydetti.

Zidane, bütün ışıkların üzerinde olmasının hoşuna gittiğini vurgulayarak "Şunu unutmamak lazım. Yarın takım oynayacak ve biz komple teknik heyeti ve takım olarak kazanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Takıma çağrılan genç oyuncularla ilgili soru üzerine Zidane, "Fransa milli takımı herkese açık. Ben onların ilk milli takım antrenörleri olarak çok seviniyorum ve onlara da güveniyorum. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra bir şekilde Fransa takımını daha iyi yerlere getireceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane
Başlık ResmiZinedine Zidane

"DÜNYA KUPASI'NDA ELENMELERİ BEKLENMEDİKTİ"

Zidane, Türk Milli Takımı ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun çıkaracaklar."

"Bütün projektörler üzerinizde, bu durum sizi rahatsız ediyor mu?" şeklinde bir soru üzerine Zidane, "Hayır, beni rahatsız etmiyor. Çok doğal bir şey fakat insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir teknik koçum. Ona göre oyuncularım da yapacak işlerini biliyor. Herkes yapacağı işi biliyor. Beni rahatsız etmiyor bu konu." cevabını verdi.

Fransa Milli Takımı
Başlık ResmiFransa Milli Takımı

"ARDA ÇOK ÇOK İYİ BİR OYUNCU, BEĞENİYORUM"

Fransız teknik adam, eski kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili soru üzerine "Arda çok çok iyi bir oyuncu, beğeniyorum. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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